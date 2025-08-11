(ФОТО, ВИДЕО) ОТКРИВЕН УЗРОК СТРАВИЧНИХ ПОЖАРА У ЦРНОЈ ГОРИ Хеликоптер из Србије већ у акцији! ХАОС У ЗЕМЉИ направио Албанац?! Огласила се и полиција
Држављанин Албаније Х.Д. осумњичен је за подметање пожара који је тренутно активан изнад Буљарице, саопштено је ЦдМ-у незванично из Управе полиције, преноси Ало.
Полицијски службеници Одељења безбедности Будва су, у вези са пожаром који је тренутно активан изнад Буљарице – Општина Будва, предузели мере и радње које су резултирале идентификовањем особе која је пожар изазвала, навели су у саопштењу.
Како су казали, ради се о држављанину Албаније Х.Д.
Наиме, синоћ, око 21.45 часова, дошло је до самозапаљења возила у покрету којим је, у месту Куфин, управљао Х.Д. Он је успео да заустави возило и да га безбедно напусти, али се пожар са возила пренео на ниско и високо растиње, истакли су.
Како су додали, Ватрогасна служба и даље локализује пожар.
Од Х.Д. је узета изјава, а о свему је обавештен надлежни државни тужилац који се изјаснио да у радњама Х.Д. нема елемената бића кривичног дела чије се гоњење предузима по службеној дужности, закључили су, преноси Ало.
Српска "летећа тврђава" увелико гаси пожаре
На више пожаришта у Црној Гори ситуација постаје драматична, а у помоћ је притекла Србија која је послала хеликопте Ка-32.
Ова летелица припада породици хеликоптера насталих развојем совјетског палубног вишенаменског морнаричког хеликоптера Ка-27, конкретно спасилачке верзије Ка-27ПС. Превасходно је намењен за гашење пожара, али може да носи и тешке терете.
Овај "водени топ" може да добаци до 40 метара, а избацује 63 литра воде у секунди, пише Телеграф.
Министарство унутрашњих послова Црне Горе, сазнају подгоричке Вијести, обратило се на више адреса и од више земаља затражило помоћ из ваздуха како би се што пре стало на крај ватреним стихијама у Пиперима, али и широм земље.
Према истим информацијама ускоро би требало да добију и одговоре на своје замолнице.
Снимак борбе српске "летеће тврђаве" с ватреном стихијом код Подгорице можете да погледате ОВДЕ.