(ВИДЕО) Избила нова жаришта РАСТЕ ДРАМА У ЦРНОЈ ГОРИ Ватра букти код Подгорице ЉУДИ ТЕШКО ДИШУ, затворено више путева! Влада тражила помоћ НАТО
Нови пожари избили на више локација у Подгорици: Затворен пут ка Никшићу, гори у Кокотима, Кучима, на Смоковцу.
У Подгорици се тешко дише,а још теже након најновијих пожара који су избили вечерас на више локација, преносе Вијести.
Шеф подгоричких ватрогасаца Никола Бојановић казао је да је активан велики пожар у Горњој Горици због кога је вечерас затворен и магистрални пут ка Никшићу, а у међувремену је букнуло и у Кокотима, Смоковцу, Кучима, Зети, Дахни...
Бојановић каже да вечерас имају ново жариште и у Пиперима, након што је пожар у Ђурковићима поподне делимично стављен под контролу.
Ватрогасци улажу надљудске напоре у покушавају да се изборе са ватром, а страхују шта им доноси предстојећа ноћ и тренутно највећи непријатељ - јак ветар.
Због ширења пожара у месту Садине тренутно је затворен пут Подгорица - Даниловград, саопштено је из ОКЦ Управе полиције.
Широм Црне Горе активни су пожари. Влада Црне Горе затражила је међународну помоћ у гашењу пожара од НАТО и Европске уније (ЕУ), пренео је портал РТЦГ.
Црна Гора тражила помоћ НАТО у гашењу пожара
Влада Црне Горе сагласна је да Министарство унутрашњих послова тражи међународну помоћ за гашење шумских пожара из ваздуха у Црној Гори преко НАТО (Евроатлантског центра за координацију одговора на катастрофе), Механизма Уније за цивилну заштиту и на основу билатералних споразума.
Како је саопштено из Владе, данас је без одржавање сједнице усвојена Информацију о тражењу међународне помоћи за гашење шумских пожара из ваздуха у Црној Гори, пренеле су Вијести.
Током последњих дана, Црна Гора се суочава са интензивним шумским и вегетацијским пожарима на више локација широм државе. Према процени Министарства унутрашњих послова, Директората за заштиту и спасавање, тренутни расположиви ресурси (копнени и ваздушни) нису довољни за ефикасно сузбијање пожара, посебно у тешко приступачним подручјима и у условима високих температура, јаког ветра и суше. Тренутно су активни пожари у општинама Подгорица, Будва, Бар, Никшић, Шавник и Бијело Поље. У гашењу су ангажоване све расположиве јединице Службе заштите и спасавања, Директората за заштиту и спасавање, Војске Црне Горе, као и добровољна ватрогасна друштва, пише у информацији МУП о тражењу међународне помоћи за гашење шумских пожара из ваздуха, преноси Телеграф.