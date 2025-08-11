clear sky
(ВИДЕО) Горе небо и земља! ПОГЛЕДАЈТЕ УЗНЕМИРУЈУЋ СНИМАК ИЗ ВАЗДУХА Катастрофа у Црној Гори: Ватра се шири огромном брзином

11.08.2025. 17:34
Пише:
Дневник
Извор:
Србија данас
пожар
Фото: Youtube Printscreen/MediaBiro

Пожар који је прексиноћ избио након што се аутомобил запалио на магистралном путу у Буљарици проширио се на неприступачне терене и стигао до подручја изнад Чања.

Будвански ватрогасци, заједно са колегама из других приморских општина, од јуче су на терену како би угасили пожар који је захватио брдо изнад Буљарице.

У гашење пожара су се укључили и ваздухоплови, хеликоптер и авион Air tractor, пише РТЦГ.
Широм Црне Горе данас је регистровано више великих пожара, а у Горњим Рогамима неколико породица је евакуисано након што се ватра приближила домаћинствима.

 

У току јутра огроман шумски пожар распламасао се у брдима изнад Чања. 
 

Како се може видети на друштвеним мрежама годи веома густа зимзелена шума.

Ватра се шири великом брзином, а ширење је потпомогнуто и јаким северним ветром, преноси Србија данас.

Подсећамо, како је раније данас изјавио министа унутрашњих послова Ивица Дачић, „по налогу председника Републике Србије Александра Вучића, Министарство унутрашњих послова упутиће један хеликоптер Камов, носивости пет тона, највећи који имамо, као хитну помоћ на захтев Црне Горе, због великог броја пожара тренутно у Црној Гори којим је угрожена велика територија".
 

пожар подгорица ватрогасци
Извор:
Србија данас
Пише:
Дневник
