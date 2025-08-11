По налогу председника Србије
ХЕЛИКОПТЕРСКА ЈЕДИНИЦА КРЕЋЕ НА ГАШЕЊЕ БРОЈНИХ ПОЖАРА У ЦРНОЈ ГОРИ Огласио се Дачић!
БЕОГРАД: МУП ће послати руски хеликоптер Камов највећи у региону - што се тиче капацитета, од пет тона носивости
Потпредседник Владе и министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је да је, по налогу председника Републике Србије Александра Вучића, Министарство унутрашњих послова у складу са Споразумом између Владе Републике Србије иВладе Републике Црне Горе о сарадњи у заштити од природних и других катастрофа, упутило међународну хуманитарну помоћ у гашењу пожара на локацији Ђурковићи - Рогами, у близини Подгорице.
„По налогу председника Републике Србије Александра Вучића, Министарство унутрашњих послова упутиће један хеликоптер Камов, носивости пет тона, највећи који имамо, као хитну помоћ на захтев Црне Горе, због великог броја пожара тренутно у Црној Гори којим је угрожена велика територија“, рекао је министар Дачић.
Како је поручио министар, биће упућено седморица наших припадника, шест из Хеликоптерске јединице и један из Сектора за ванредне ситуације.
„Како је речено, први задатак ће бити гашење пожара у околини Подгорице, али у сваком случају шта год буде било потребно, имаћемо у виду да можемо да одговоримо на целој територији Црне Горе. Истовремено, ми имамо спремне капацитете управо због могућих пожара у нашој земљи. Ми смо распоредили други хеликоптер Камов који се налази стациониран у јужној Србији да може одмах да реагује и још пет хеликоптера имамо који могу да буду употребљени за гашење пожара. У сваком случају, имајући у виду да је сада ситуација код нас тренутно боља, да нема великог броја пожара, по налогу председника, сада креће ова екипа ируски хеликоптер Камов који је највећи у региону што се тиче капацитета, пет тона носивости и сигуран сам да ће помоћи грађанима Црне Горе и Црној Гори да неутралише пожаре“, поручио је Дачић.
Иначе, у протеклим годинама Република Србија је пружила међународну хуманитарну помоћ у гашењу пожара суседним и пријатељским земљама, ангажујући хеликоптере са посадама Сектора за ванредне ситуације и Хеликоптерске јединицеМУП-а: Камов Ка-32 A11BC, Ербас H215 Супер Пума и Bell 212.
Посаде Сектора за ванредне ситуације и Хеликоптерске јединице МУП-а пружале супомоћ у гашењу великих шумских пожара у Републици Северној Македонији, Републици Српској и Грчкој.