(ВИДЕО) ДОДИК С ПАТРИЈАРХОМ ПОРФИРИЈЕМ БРАО БОРОВНИЦЕ НА ЈАХОРИНИ: Кад су руке чисте, а савест мирна…

У јеку политичке кризе, Додик је поручио "да су руке чисте, а савест мирна".

Кад су руке чисте, а савест мирна - и боровница на Јахорини има бољи укус. На нашој планинској лепотици с патријархом делити и молитву и плодове земље - то је права снага и радост - написао је Додик на свом X налогу.



Подсетимо, након правоснажне пресуде којом је кажњен на годину дана затвора и шест година забране бављења политиком, Милораду Додику је одузет и мандат председника Републике Српске.

