(ВИДЕО) ДОДИК С ПАТРИЈАРХОМ ПОРФИРИЈЕМ БРАО БОРОВНИЦЕ НА ЈАХОРИНИ: Кад су руке чисте, а савест мирна…

11.08.2025. 21:37 21:40
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц
Коментари (0)
додик
Фото: Printscreen/X/ Милорад Додик

Председник Републике Српске Милорад Додик огласио се на свом X налогу и поделио видео снимак са Јахорине.

У јеку политичке кризе, Додик је поручио "да су руке чисте, а савест мирна".

Кад су руке чисте, а савест мирна - и боровница на Јахорини има бољи укус. На нашој планинској лепотици с патријархом делити и молитву и плодове земље - то је права снага и радост - написао је Додик на свом X налогу.


Подсетимо, након правоснажне пресуде којом је кажњен на годину дана затвора и шест година забране бављења политиком, Милораду Додику је одузет и мандат председника Републике Српске.
 

Милорад Додик патријарх Порфирије јахорина
Извор:
Блиц
Пише:
Дневник
Вести Политика
