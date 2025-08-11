(ВИДЕО) ДОДИК С ПАТРИЈАРХОМ ПОРФИРИЈЕМ БРАО БОРОВНИЦЕ НА ЈАХОРИНИ: Кад су руке чисте, а савест мирна…
Председник Републике Српске Милорад Додик огласио се на свом X налогу и поделио видео снимак са Јахорине.
У јеку политичке кризе, Додик је поручио "да су руке чисте, а савест мирна".
Кад су руке чисте, а савест мирна - и боровница на Јахорини има бољи укус. На нашој планинској лепотици с патријархом делити и молитву и плодове земље - то је права снага и радост - написао је Додик на свом X налогу.
Подсетимо, након правоснажне пресуде којом је кажњен на годину дана затвора и шест година забране бављења политиком, Милораду Додику је одузет и мандат председника Републике Српске.
— Милорад Додик (@MiloradDodik) August 11, 2025