(ФОТО) У граду под Марјаном оборен рекорд! Топлотни талас пржи без милости ХРВАТСКА ГОРИ На Јадрану измерене ПАКЛЕНЕ ТЕМПЕРАТУРЕ

Рекордно висока температура данас је измерена у Плочама, где је у 15 сати измерено 40,1 степен Целзијуса. Сат времена касније, термометар је показао 39,9 степени.

Изузетно вруће било је и у Задру, где је измерено 39,5 степени Целзијуса. Следе Шибеник са 38,0, Груда са 37,3, и Марјан у Сплиту са 37,2 степена.

Посебан метеоролошки рекорд забележен је у Сплиту, где је аутоматска станица на Марјану синоћ измерила минималну температуру од чак 31,5 степени. Ово је највиша ноћна температура откако се мерења спроводе у том граду – од 1948. године – чиме је оборен претходни рекорд од 30,0 Целзијуса из јула 1988. године.



Сутра ће се наставити сунчано и вруће време, а на Јадрану веома вруће, према прогнози ДХМЗ-а. Најнижа температура ваздуха биће од 14 до 19, на Јадрану између 25 и 30 Целзијуса. Највиша дневна температура од 29 до 33, на Јадрану и у унутрашњости Далмације између 34 и 39 степени.

Ponedjeljak - iznimno topla noć i jutro; na sjevernom Jadranu mjestimice olujni udari bure; danju visok UV indeks; zbog toplinskog vala na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije i Istre nepovoljni biometeorološki uvjeti. Više detalja o svemu na https://t.co/7tElXxnRUV#prognozaDHMZ pic.twitter.com/KXMMfsb8vw

