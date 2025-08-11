У уторак на снази ЦРВЕНИ МЕТЕОАЛАРМ
(ФОТО) У граду под Марјаном оборен рекорд! Топлотни талас пржи без милости ХРВАТСКА ГОРИ На Јадрану измерене ПАКЛЕНЕ ТЕМПЕРАТУРЕ
Хрватску је погодио најављени топлотни талас, са екстремно високим температурама.
Рекордно висока температура данас је измерена у Плочама, где је у 15 сати измерено 40,1 степен Целзијуса. Сат времена касније, термометар је показао 39,9 степени.
Изузетно вруће било је и у Задру, где је измерено 39,5 степени Целзијуса. Следе Шибеник са 38,0, Груда са 37,3, и Марјан у Сплиту са 37,2 степена.
Посебан метеоролошки рекорд забележен је у Сплиту, где је аутоматска станица на Марјану синоћ измерила минималну температуру од чак 31,5 степени. Ово је највиша ноћна температура откако се мерења спроводе у том граду – од 1948. године – чиме је оборен претходни рекорд од 30,0 Целзијуса из јула 1988. године.
Сутра ће се наставити сунчано и вруће време, а на Јадрану веома вруће, према прогнози ДХМЗ-а. Најнижа температура ваздуха биће од 14 до 19, на Јадрану између 25 и 30 Целзијуса. Највиша дневна температура од 29 до 33, на Јадрану и у унутрашњости Далмације између 34 и 39 степени.
Ponedjeljak - iznimno topla noć i jutro; na sjevernom Jadranu mjestimice olujni udari bure; danju visok UV indeks; zbog toplinskog vala na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije i Istre nepovoljni biometeorološki uvjeti. Više detalja o svemu na https://t.co/7tElXxnRUV#prognozaDHMZ pic.twitter.com/KXMMfsb8vw
— DHMZ (@DHMZ_HR) August 11, 2025
Због високих температура, ДХМЗ је издао и црвени метеоаларм за Книнску, Ријечку, Сплитску и Дубровачку регију. Очекују се изузетно високе температуре, па је потребно заштитити себе, децу и старије особе и поступати према саветима надлежних органа. Такође, могући су кварови на одређеној инфраструктури, преноси Блиц.