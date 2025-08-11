clear sky
22°C
11.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1721
usd
100.3701
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

У уторак на снази ЦРВЕНИ МЕТЕОАЛАРМ

(ФОТО) У граду под Марјаном оборен рекорд! Топлотни талас пржи без милости ХРВАТСКА ГОРИ На Јадрану измерене ПАКЛЕНЕ ТЕМПЕРАТУРЕ

11.08.2025. 22:40 22:51
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц, Јутарњи лист, Вечерњи лист
Коментари (0)
лето
Фото: pexels.com

Хрватску је погодио најављени топлотни талас, са екстремно високим температурама.

Рекордно висока температура данас је измерена у Плочама, где је у 15 сати измерено 40,1 степен Целзијуса. Сат времена касније, термометар је показао 39,9 степени.

Изузетно вруће било је и у Задру, где је измерено 39,5 степени Целзијуса. Следе Шибеник са 38,0, Груда са 37,3, и Марјан у Сплиту са 37,2 степена.

Посебан метеоролошки рекорд забележен је у Сплиту, где је аутоматска станица на Марјану синоћ измерила минималну температуру од чак 31,5 степени. Ово је највиша ноћна температура откако се мерења спроводе у том граду – од 1948. године – чиме је оборен претходни рекорд од 30,0 Целзијуса из јула 1988. године.
 

Сутра ће се наставити сунчано и вруће време, а на Јадрану веома вруће, према прогнози ДХМЗ-а. Најнижа температура ваздуха биће од 14 до 19, на Јадрану између 25 и 30 Целзијуса. Највиша дневна температура од 29 до 33, на Јадрану и у унутрашњости Далмације између 34 и 39 степени.


 

Због високих температура, ДХМЗ је издао и црвени метеоаларм за Книнску, Ријечку, Сплитску и Дубровачку регију. Очекују се изузетно високе температуре, па је потребно заштитити себе, децу и старије особе и поступати према саветима надлежних органа. Такође, могући су кварови на одређеној инфраструктури, преноси Блиц.

топлотни талас врућине Хрватска црвени метео аларм
Извор:
Блиц, Јутарњи лист, Вечерњи лист
Пише:
Дневник
Вести Регион
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЗАЖАРИЛА СЕ ЦЕЛА СРБИЈА Ово је временска прогноза до краја године ВРУЋИНЕ ЋЕ ТРАЈАТИ ДО ОВОГ ДАТУМА, А ЕВО КАД ЋЕ СНЕГ

ЗАЖАРИЛА СЕ ЦЕЛА СРБИЈА Ово је временска прогноза до краја године ВРУЋИНЕ ЋЕ ТРАЈАТИ ДО ОВОГ ДАТУМА, А ЕВО КАД ЋЕ СНЕГ

11.08.2025. 20:24 20:27
Волим
0
Коментар
0
Сачувај