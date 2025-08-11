clear sky
ЗАЖАРИЛА СЕ ЦЕЛА СРБИЈА Ово је временска прогноза до краја године ВРУЋИНЕ ЋЕ ТРАЈАТИ ДО ОВОГ ДАТУМА, А ЕВО КАД ЋЕ СНЕГ

11.08.2025. 20:24
Пише:
Дневник
Извор:
Blic.rs

Фото: Дневник/ Р. Хаџић

Метеоролог Иван Ристић најављује периоде екстремне врућине са температурама које ће достизати и преко 40 степени Целзијуса, као и повремена освежења.

Највећа врућина се очекује на југу и истоку земље.

Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) издао је упозорење на високе температуре које ће владати у Србији од 10. до 17. августа. Максималне температуре у већини места у Србији ће се кретати од 34 до 38 степени Целзијуса, док ће понегде прелазити и 40 степени.

"Ево, обрадоваћу вас, данас ће бити много пријатније него јуче. Јуче је било 38, скоро 39 степени у Београду, а по Србији 40 степени. Данас ће у Београду бити око 33, што је 4-5 степени свежије. Сутра такође, ова два дана ће бити доста пријатнија, с тим да ће на југу Србије бити топлије", рекао је за "Блиц" ТВ метеоролог Иван Ристић.

Фото: pixabay.com

Цела Србија ће бити у црвеном

Како каже, Србија ће бити под утицајем високих температура, које ће достићи врхунац средином недеље. 

"Али од среде, поново долазе врућине. Цела Србија ће поново бити у црвеном, температуре ће се кретати између 35 и 40 степени. Једино ће нас расхлађивати мало југоисточни ветар који ће бити природни вентилатор, али биће веома вруће."

У Београду се очекују нешто ниже температуре у односу на остатак земље, али ће врућина и даље бити интензивна. 

 "У Београду не очекујемо више од 38, можда око 36, максимум 37 степени. Дакле, биће нешто пријатније него јуче. А онда, следећи понедељак, за једно недељу дана, поново долази једно мање освежење. Имаћемо периоде отопљења и мањих освежења, али не очекујемо продор хладног ваздуха кроз бечка врата. Летње време ће трајати до краја августа, са осцилацијама у температури".

Највеће врућине се очекују на југу и истоку Србије, где су температуре традиционално високе.

"Најгоре ће бити на југу и истоку Србије. Ћуприја је увек најтоплији град, тамо температура у овим ситуацијама често прелази 40 степени", каже метеоролог.

Фото: pixabay.com

Каква нас јесен и зима чека

Ово је већ пети топлотни талас ове године, а тенденција повећања броја оваквих таласа је приметна.

"Постаје нормално да имамо неколико дана са температурама између 38 и 40 степени. На дугорочним прогнозама можемо видети какво нас лето чека, а када је зима у питању, доста метеоролога широм света најављује да ће бити мало хладнија, али те приче имамо сваке године."

Ристић изражава наду да ће зима бити хладнија и са више снега, са првим снегом крајем новембра.

"Надам се да ће зима бити мало хладнија и снежнија. Највероватније први снег крајем новембра, стандардно. У септембру ћемо полако ући у јесењи мод, имаћемо јаче освежење, али лето ће се углавном наставити са михољским летом, када температуре буду око 25 степени - идеално за шетњу," изјавио је Ристић за "Блиц."

(Blic.rs)

 

