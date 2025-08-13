clear sky
ИЗБИО ХАОС У ПУБЛИЦИ Општа туча на борби бикова у БиХ, НАВОДНО ЗБОГ НОВЦА ЗА ОПКЛАДЕ (ВИДЕО)

13.08.2025. 19:05 19:07
Пише:
Дневник
Извор:
Euronews.rs
Коментари (0)
Фото: pixyabay.com

Током борбе бикова одржане 5. августа у херцеговачком селу Вир код Посушја избио је физички сукоб који се наводно догодио због неисплаћеног добитка од клађења, јавља портал Hercegovina.info pozivajući се на податке МУП-а Западнохерцеговачке жупаније.

Према саопштењу, све је наводно почело вербалном препирком, која је убрзо прерасла у тучу. Полиција је привела тројицу учесника, двојицу из Чапљине и једног из Посушја. Након спроведене прекршајне обраде, против њих ће, по окончању поступка, бити предузете мере у складу са Законом о јавном реду и миру.

Како наводи Hercegovina.info, међу приведенима је и 51-годишњи Раде Мерџан из Чапљине, који је прошле године на Општинском суду у Чапљини признао кривицу за тешко пребијање младића у априлу 2024. године, али пресуда у том случају никада није објављена.

(Euronews.rs)

 

