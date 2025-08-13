ИЗБИО ХАОС У ПУБЛИЦИ Општа туча на борби бикова у БиХ, НАВОДНО ЗБОГ НОВЦА ЗА ОПКЛАДЕ (ВИДЕО)
Током борбе бикова одржане 5. августа у херцеговачком селу Вир код Посушја избио је физички сукоб који се наводно догодио због неисплаћеног добитка од клађења, јавља портал Hercegovina.info pozivajući се на податке МУП-а Западнохерцеговачке жупаније.
Према саопштењу, све је наводно почело вербалном препирком, која је убрзо прерасла у тучу. Полиција је привела тројицу учесника, двојицу из Чапљине и једног из Посушја. Након спроведене прекршајне обраде, против њих ће, по окончању поступка, бити предузете мере у складу са Законом о јавном реду и миру.
Како наводи Hercegovina.info, међу приведенима је и 51-годишњи Раде Мерџан из Чапљине, који је прошле године на Општинском суду у Чапљини признао кривицу за тешко пребијање младића у априлу 2024. године, али пресуда у том случају никада није објављена.
Tučnjava na koridi u Posušju pic.twitter.com/IwEpNyt1T7
— hercegovina.info (@hercegovinainfo) August 9, 2025
(Euronews.rs)