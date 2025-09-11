ЈАК ПОТРЕС УЗНЕМИРИО РЕГИОН Становници у паници од раних јутарњих сати
11.09.2025. 08:03 09:02
Коментари (0)
Земљотрес магнитуде 3.8 степени Рихтера забележен је у четвртак, 11. септембра у 6.35 часова, на подручју Северне Македоније.
Како јавља ЕМСЦ, потрес је забележен 16 километара од места Центар Жупа.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 41.524 и дужине 20.737.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смештен је на дубини од приближно 15 километара испод површине земље.
За сада нема извештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију.