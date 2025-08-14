ЛИЦА ПОД МАСКАМА ПАЛЕ ЦРНУ ГОРУ Изазивају пожаре, ПОКУШАЛИ ДА ЗАПАЛЕ ГОРИЦУ ИЗНАД ПОДГОРИЦЕ
Професор Велимир Ракочевић коментарисао је покушај подметања пожара на брду Горица изнад Подгорице, упозоривши да се не ради о случајним пироманима, већ о удруженом криминалном подухвату са елементима субверзије и организованог криминалитета, а циљ је угрожавање државе, грађана и виталних природних ресурса.
Kомандир Службе заштите и спашавања Никола Бојановић потврдио је раније да је десетак маскираних особа јуче покушало да подметне пожар на брду Горица, које данима чувају ватрогасци. Један од њих је, према речима Бојановића, имао белу мајицу навучену преко главе и качкет. Њега је јурио један од ренџера, али није успео да га ухвати.
Из Управе полиције нема одговора да ли су те особе ухваћене или идентификоване. Подгоричкој Побједи је из Управе полиције незванично речено да проверавају наводе.
Парк шума Горица и брдо Љубовић од прекјуче су затворени за посетиоце до даљњег, а та одлука је донета након састанка градоначелника Подгорице Саше Мујовића са начелником ЦБ Подгорица Гораном Јокићем. Ипак, с обзиром на положај брда, веома му је лако прићи и готово га је немогуће обезбедити у потпуности.
За професора Велимира Ракочевића овај покушај паљења Горице је удружени криминални подухват, дело субверзије, јер све индиције постоје да је све мање пожара који су изазвани вишом силом, рецимо високим температурама, а да је све више паљевина, што значи намерно проузрокованих пожара.
„Није могуће објаснити да гори готово читава Црна Гора, јер како видимо један пожар не узрокује други, већ се распламсавају на различитим локацијама. Све то указује да се то ради на један начин који је крајње подмукао, прикривен“, рекао је Ракочевић за Побједу.
Ракочевић истиче да овако бесомучно и немилосрдно паљење шуме или угрожавање здравља, живота и имовине има све елементе субверзивног деловања.
"И то није изазивање опште опасности. То је удар на виталне вредности, удар и на државу, на животе људи, на здравље људи“, рекао је Ракочевић.
Према његовим речима, све ово што се догађа претходних дана упућује на то да Црна Гора мора много боље нормативно да регулише казне, да издвоји кривично дело паљевине, односно намерно изазивање пожара, јер је очигледно да се у већем делу случајева ради о људском фактору.
Поручује да се томе мора стати на крај јер се управо користи рањивост Црне Горе у том делу.
„Нажалост, поготово што немамо неопходне ресурсе за ваздушно гашење пожара, па смо ослоњени на помоћ партнера и томе слично. Мора се муњевито реаговати, и показује се сада да уз надљудске напоре, ми за то још нисмо спремни. Треба врло озбиљно схватити ову ситуацију, повести детаљну истрагу и променити законска решења“, истиче Ракочевић.
На питање да ли се у случају брда Горице, када је уочено десетак маскираних људи, може заправо говорити о пироманима, који то најчешће раде сами, Ракочевић одговара да је пироманија једна врста социјалне патологије, те да је то везано за неке, индивидуалне делинквентне акте.
„Овде имамо више од три лица, те се у овом случају ради о криминалној организацији. Иза овога стоји, по дефиницији, организовани криминалитет“, истиче он.
Појашњава да то можда и не може тренутно да се докаже, али чим постоји циљана група од 10 особа, која није дошла да разгледа лепоте Горице, него са крајње криминалним мотивима, значи да је то ипак удружено, злочиначко деловање, и то на целој територији.
С обзиром на то да је Горица парк шума и да је заштићено природно добро, на ној није дозвољена градња. Црна Гора је пре две године, након сезоне пожара угасила такозване инвестицијске пожаре, јер је забрањена градња 30 година на местима на којима су били пожари. То је умногоме редуковало број пожара и деловања ватрогасних јединица, посебно на примамљивим локалитетима.
Очито је, каже, да се овде ради о о тешким кривичим делима угрожавања свих виталних вредности државе и друштва.
„И наравно, овде су увек у питању одређени интереси. Дакле, овде је потпуно јасно да су они који ово смишљају и који ово извршавају, дубоко морално посрнуле особе, пре свега без система вредности, просоцијалних ставова, дакле, ради се о једној озбиљној делинквентној активности“, изричит је Ракочевић. Наглашава и да је веома опасно то што делују у највећем броју случајева удружено, те да је због тога ова криминална активност опаснија.
Због свега набројаног, Ракочевић ово дефинише као субверзивне делатности у намери угрожавања и државе и грађана.