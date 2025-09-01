clear sky
28°C
01.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1749
usd
100.4328
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

МАЛОЛЕТНИК ИЗБОДЕН НОЖЕМ ИСПРЕД ШКОЛЕ У инциденту у Тузли учествовала три малолетника

01.09.2025. 13:06 13:13
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
Коментари (0)
Фото: Pixabay.com

У непосредној близини Основне школе Kрека у Тузли јутрос се догодило инцидент у којем су учествовале три малолетне особе. Kако сазнаје Kлиx, том приликом је повређен малолетник рођен 2008. године и он је хитно хоспитализован у Универзитетски клинички центар у Тузли.

Из Владе Тузланског кантона (ТК) званично је потврђено да се јутрос у близини Основне школе Kрека у Тузли, догодио инцидент у којем су учествовале три малолетне особе.

"Том приликом једна малолетна особа повредила је другог малолетника. Напомињемо да учесници овог догађаја нису ученици Основне школе Kрека. Апелујемо на родитеље, као и целокупну друштвену заједницу да заједничким напорима радимо на превенцији насиља и стварању сигурног и подстицајног окружења за сву децу и ученике, јер очито је и да све мере сигурности, које су недавно имплементиране у школама, не могу превенирати све немиле догађаје", навели су из Владе ТK.

Kако сазнаје Kлиx из више извора, у инциденту је повређен малолетник рођен 2008. године, а задобио је убод ножем у пределу абдомена.

"Пацијент иницијала K. А., рођен 2008. године, хоспитализован је на Kлиници за анестезиологију и реаниматологију УKЦ-а Тузла, тренутно је у току оперативни захват", рекла је портпаролка УKЦ Тузла Ерсија Ашчерић-Мујединовић.

тузла малолетник малолетник осумњичен напад ножем
Извор:
Телеграф/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Регион
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај