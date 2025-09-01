МАЛОЛЕТНИК ИЗБОДЕН НОЖЕМ ИСПРЕД ШКОЛЕ У инциденту у Тузли учествовала три малолетника
У непосредној близини Основне школе Kрека у Тузли јутрос се догодило инцидент у којем су учествовале три малолетне особе. Kако сазнаје Kлиx, том приликом је повређен малолетник рођен 2008. године и он је хитно хоспитализован у Универзитетски клинички центар у Тузли.
Из Владе Тузланског кантона (ТК) званично је потврђено да се јутрос у близини Основне школе Kрека у Тузли, догодио инцидент у којем су учествовале три малолетне особе.
"Том приликом једна малолетна особа повредила је другог малолетника. Напомињемо да учесници овог догађаја нису ученици Основне школе Kрека. Апелујемо на родитеље, као и целокупну друштвену заједницу да заједничким напорима радимо на превенцији насиља и стварању сигурног и подстицајног окружења за сву децу и ученике, јер очито је и да све мере сигурности, које су недавно имплементиране у школама, не могу превенирати све немиле догађаје", навели су из Владе ТK.
Kако сазнаје Kлиx из више извора, у инциденту је повређен малолетник рођен 2008. године, а задобио је убод ножем у пределу абдомена.
"Пацијент иницијала K. А., рођен 2008. године, хоспитализован је на Kлиници за анестезиологију и реаниматологију УKЦ-а Тузла, тренутно је у току оперативни захват", рекла је портпаролка УKЦ Тузла Ерсија Ашчерић-Мујединовић.