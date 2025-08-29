МЛАДИЋ СТРАДАО НА ЈАДРАНСКОМ ПРИМОРЈУ Прво ударио пешака, па бетонску куглу, клупу и палму! Од повреда преминуо у болници
Младић (28) страдао је након што је синоћ у Дубровнику мотоциклом ударио пешака, бетонску куглу, клупу и палму, након чега је слетео на риву.
Језива несрећа догодила се око 20 часова.
"До саобраћајне несреће је дошло на Обали Стјепана Радића када је мотоциклиста, крећући се неприлагођеном брзином из правца Кантафига према Лападу, налетео на пешака, страног држављанина у доби од 21 године који је коловоз наведене улице прелазио ван обележеног пешачког прелаза", наводи полиција.
Како наводе, мотоциклиста је, након што је ударио пешака, ударио у бетонску полукуглу и металну клупу и дрво палме, након чега је заједно с мотором пао на риву.
"Након указане лекарске помоћи мотоциклиста је превезен у дубровачку болницу где је, од задобијених повреда, нажалост преминуо", додају из полиције.
Пешак је задобио лакше телесне повреде и пуштен је на кућну лечење, наводи 24сата.