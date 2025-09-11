МОСТАР ПОГОДИЛО СТРАШНО НЕВРЕМЕ Знатно оштећен стадион Зрињског, почупани голови и клупе
Олујно невреме погодило Мостар и стадион Зрињског: клупе одлетеле 150 метара, гол уништен, али срећом нема повређених.
Клуб хитно санира штету пред европске утакмице.
Јако олујно невреме које је у првом реду погодило Хрватску, нарочито Ријеку, захватило је и делове Босне и Херцеговине, остављајући за собом значајне штете. Међу погођенима је и мостарски клуб Зрињски, чији је стадион претрпео озбиљна оштећења. Клуб је на својим званичним каналима објавио фотографије које приказују размере уништења.
Према саопштењу клуба, олуја је наступила око сат времена након завршетка утакмице Зрињског и Сарајева, што је спречило било какве повреде играча и особља. Ипак, материјална штета је велика и клуб мора брзо да реагује како би стадион био спреман за предстојеће европске утакмице.
„Невреме је оштетило клупе за резервне играче, покретни тунел, семафор, контролни контејнер, а снага ветра најбоље се види по томе што је један од голова на главном терену уништен, док су клупе са помоћног терена завршиле на паркингу, удаљеном око 150 метара“, наводи се у саопштењу клуба.
(Alo.rs)