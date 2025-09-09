ОД СИЛИНЕ ЕКСПЛОЗИЈЕ СРУШЕН ЗИД, ПРОЗОРИ СЕ РАСПАЛИ У ПАРАМПАРЧАД Шта је позадина инцидента у административним просторијама рожајског Дома здравља?
09.09.2025. 17:12 17:14
Током јучерашњег дана у Дому здравља у Рожајама дошло је до јаке експлозије у којој су уништене две просторије које су служиле за обављање административних послова.
Дом здравља у Рожајама упркос инциденту наставио је да ради у нормалном режиму.
– Јако је пукло. Од силине удара сломили су се прозори и срушен је зид. Стакло се расуло свуда. На сву срећу, у тренутку експлозије у те две просторије није било никога – каже за РИНУ извор упознат са случајем.
Полиција је обавила увиђај и у току је детаљна истрага, по чијем завршетку ће бити познат узрок експлозије.