09.09.2025.
Нови Сад
ОД СИЛИНЕ ЕКСПЛОЗИЈЕ СРУШЕН ЗИД, ПРОЗОРИ СЕ РАСПАЛИ У ПАРАМПАРЧАД Шта је позадина инцидента у административним просторијама рожајског Дома здравља?

09.09.2025. 17:12
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
експл
Фото: РИНА

Током јучерашњег дана у Дому здравља у Рожајама дошло је до јаке експлозије у којој су уништене две просторије које су служиле за обављање административних послова.

Дом здравља у Рожајама упркос инциденту наставио је да ради у нормалном режиму.

– Јако је пукло. Од силине удара сломили су се прозори и срушен је зид. Стакло се расуло свуда. На сву срећуу тренутку експлозије у те две просторије није било никога – каже за РИНУ извор упознат са случајем.

Полиција је обавила увиђај и у току је детаљна истрага, по чијем завршетку ће бити познат узрок експлозије.

дом здравља експлозија рожаје
Извор:
РИНА
Пише:
Дневник
Вести Регион
