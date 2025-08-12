clear sky
ПАЛА АЛБАНСКА МАФИЈА Ухапшено 10 особа, заплењени хотели, виле и милиони евра

12.08.2025. 10:54 10:58
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Фото: Pixabay.com

ТИРАНА: У низу координисаних рација у Албанији ухапшено је десет чланова међународно активне албанске криминалне мреже која се бавила трговином кокаином у великим количинама и прањем новца, објавио је Европол.

Акција, изведена 7. и 8. августа, спроведена је уз координацију албанских снага за спровођење закона и партнера из Белгије, Француске, Немачке, Италије и Холандије, уз подршку Европола.

Истраге су показале да мрежа има везе са високоризичним криминалним групама широм Европске уније и ван ње.

Претреси су довели до заплене хотела, виле, станова, парцела, возила и удела у компанијама, вредних неколико милиона евра.

Такође је заплењено више од 100.000 евра у готовини, као и друга валута.

Вођа криминалне групе, који је већ био тражен због вишеструких кривичних дела, укључујући убиство и прање новца, координисао је транспорт великих количина кокаина из Латинске Америке до лука у ЕУ, где је у једној пошиљци зарађено више од 40 милиона долара.

Европол је пружио кључну подршку у анализи података и међународној сарадњи током акције, распоређујући стручњаке у Тирану и олакшавајући размену информација између укључених земаља.

хапшење хапшење због дроге европол Албанска мафија
Вести Регион
