ПАЛА АЛБАНСКА МАФИЈА Ухапшено 10 особа, заплењени хотели, виле и милиони евра
ТИРАНА: У низу координисаних рација у Албанији ухапшено је десет чланова међународно активне албанске криминалне мреже која се бавила трговином кокаином у великим количинама и прањем новца, објавио је Европол.
Акција, изведена 7. и 8. августа, спроведена је уз координацију албанских снага за спровођење закона и партнера из Белгије, Француске, Немачке, Италије и Холандије, уз подршку Европола.
Истраге су показале да мрежа има везе са високоризичним криминалним групама широм Европске уније и ван ње.
Претреси су довели до заплене хотела, виле, станова, парцела, возила и удела у компанијама, вредних неколико милиона евра.
Такође је заплењено више од 100.000 евра у готовини, као и друга валута.
Вођа криминалне групе, који је већ био тражен због вишеструких кривичних дела, укључујући убиство и прање новца, координисао је транспорт великих количина кокаина из Латинске Америке до лука у ЕУ, где је у једној пошиљци зарађено више од 40 милиона долара.
Европол је пружио кључну подршку у анализи података и међународној сарадњи током акције, распоређујући стручњаке у Тирану и олакшавајући размену информација између укључених земаља.