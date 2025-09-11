light rain
19°C
11.09.2025.
Нови Сад
eur
117.16
usd
100.1368
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОГЛЕДАЈТЕ НЕВЕРОВАТАН ПРИЗОР НА МАГИСТРАЛИ! Ретко виђена звер из природе ПРОШЕТАЛА СЕ насред пута (ВИДЕО)

11.09.2025. 20:50 21:04
Пише:
Дневник
Извор:
Загреб инфо/Телеграф.рс
Коментари (0)
да
Фото: freepik, ilustracija

Евроазијски рис (Lynx lynx) је највећа европска дивља мачка и једна од најелегантнијих звери шума у региону. Иако је усамљеник, његово присуство сведочи о богатом и здравом екосистему.

Рис, скоро изумро у прошлости, поново је враћен у дивљину 1970-их, а данас их у Хрватској има око 80, пре свега у Горском Котару, једном од кључних подручја где рис живи.

И иако већина рисова има прилику да их види само у зоолошким вртовима, један Хрват је био сведок јединственог призора када је рис прошао поред његовог аутомобила.

„Једна од најлепших мачака“

Наиме, корисник ТикТока је поделио видео на свом профилу који је снимљен јуче у насељу Црни Луг код Делница, а у њему се може видети ова величанствена животиња како неометано хода путем док аутомобил пролази.

 

 ВИДЕО погледајте   ОВДЕ

 

Када се возач приближио рису, он је одлучио да побегне на сигурно и попео се уз стене поред пута. Као што се и очекивало, видео је брзо привукао велику пажњу корисника ТикТока.

„Једна од најлепших мачака“, „Рис! Прелеп је“, „Како је леп“, „Прелепа звер“, „Како господин хода“, „Моћан, младунче треба негде пронаћи“, „Тешко га је видети, крију се. Највероватније је болестан“, неки су од коментара испод видеа.

 

дивља животиња рис Хрватска
Извор:
Загреб инфо/Телеграф.рс
Пише:
Дневник
Вести Регион
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај