ПОГЛЕДАЈТЕ НЕВЕРОВАТАН ПРИЗОР НА МАГИСТРАЛИ! Ретко виђена звер из природе ПРОШЕТАЛА СЕ насред пута (ВИДЕО)
Евроазијски рис (Lynx lynx) је највећа европска дивља мачка и једна од најелегантнијих звери шума у региону. Иако је усамљеник, његово присуство сведочи о богатом и здравом екосистему.
Рис, скоро изумро у прошлости, поново је враћен у дивљину 1970-их, а данас их у Хрватској има око 80, пре свега у Горском Котару, једном од кључних подручја где рис живи.
И иако већина рисова има прилику да их види само у зоолошким вртовима, један Хрват је био сведок јединственог призора када је рис прошао поред његовог аутомобила.
„Једна од најлепших мачака“
Наиме, корисник ТикТока је поделио видео на свом профилу који је снимљен јуче у насељу Црни Луг код Делница, а у њему се може видети ова величанствена животиња како неометано хода путем док аутомобил пролази.
ВИДЕО погледајте ОВДЕ
Када се возач приближио рису, он је одлучио да побегне на сигурно и попео се уз стене поред пута. Као што се и очекивало, видео је брзо привукао велику пажњу корисника ТикТока.
„Једна од најлепших мачака“, „Рис! Прелеп је“, „Како је леп“, „Прелепа звер“, „Како господин хода“, „Моћан, младунче треба негде пронаћи“, „Тешко га је видети, крију се. Највероватније је болестан“, неки су од коментара испод видеа.