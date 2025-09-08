ПОЛЕМИКА У ХРВАТСКОЈ – МОСТ предлаже враћање националне валуте
08.09.2025. 10:06 10:46
Коментари (0)
МОСТ предлаже враћање куне. Посланик Моста Миро Буљ своју објаву на Фејсбуку синоћ је започео реченицом: „Вратимо хрватску куну.“
Буљ сматра да је Андреј Пленковић увођењем евра издао националне интересе и народ, преноси index.hr.
„За њих је евро историјско достигнуће, а за народ највећа превара и пљачка. Ја ћутати нећу! Борићу се против сваке додворничке политике која продаје наше интересе, нашу слободу и нашу Хрватску бриселским чиновницима“, написао је Буљ.