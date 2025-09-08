overcast clouds
25°C
08.09.2025.
Нови Сад
eur
117.167
usd
100.4002
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОЛЕМИКА У ХРВАТСКОЈ – МОСТ предлаже враћање националне валуте

08.09.2025. 10:06 10:46
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
Коментари (0)
Евро
Фото: pixabay.com

МОСТ предлаже враћање куне. Посланик Моста Миро Буљ своју објаву на Фејсбуку синоћ је започео реченицом: „Вратимо хрватску куну.“

Буљ сматра да је Андреј Пленковић увођењем евра издао националне интересе и народ, преноси index.hr.

„За њих је евро историјско достигнуће, а за народ највећа превара и пљачка. Ја ћутати нећу! Борићу се против сваке додворничке политике која продаје наше интересе, нашу слободу и нашу Хрватску бриселским чиновницима“, написао је Буљ.
 

Хрватска еуро валута
Извор:
Телеграф/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Регион
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај