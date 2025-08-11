ПОТРЕСНА СВЕДОЧЕЊА МЕШТАНА ПИПЕРА Од ватрене стихије се склонили дечји базен ШЋИЋУРЕНИ И ПРЕПЛАШЕНИ ДОК ЈЕ СВЕ ОКО ЊИХ ГОРЕЛО
Апокалиптичне сцене стижу са опожареног подручја у Пиперима код Подгорице.
На највећем удару нашло се село Ђурковићи где су изгореле куће, штале, воћњаци и имања. Уплашени мештани са страхом чекају ноћ, али верују ватрогасцима-спасиоцима који су се данас цео дан херојски борили са ватреном стихијом.
- Неко је нешто запалио у селу изнад, јак северни ветар је дувао и ватра се брзо ширила. Нама је страдао воћњак, али битно је да смо ми остали живи. То су биле заиста страшне сцене, нисмо знали шта да радимо. Побегли смо сви у дечји базен, прскали се водом, како би лакше дисали. Ја сам два прста повредио, каже за РИНУ мештанин Рајо Вуковић.
Његова супруга Нена још увек уплашена од свега што их је снашло данас, са болом у гласу препричава оно што су преживели.
- Нема ту времена да се плашите, само гледате како да спасите голи живот и гледали смо само да ли ће нам стихија однети кућу. Успели смо некако да дођемо до тог базена под плочом, ту смо били и после нас је војска преузела и одвезла до Рогама, каже Нена Вуковић.
Тринаестогодшњи Бојан Гарић био је сам у кући са братом када је избио пожар. Од страха су излетели из куће и комшија их је повезао на сигурно. Касније су до куће стигли и његови родитељи. Ова породица колико су и сами могли помагали су у гашењу пожара. Ову ноћ ће због прекида на елетро-мрежи дочекати и без струје.
- Немамо струје, немамо воде. Али, тренутно је добро како је било данас. Деца су нам сама кући била кад се све то десило, око куће нам је све горело. Не могу вам описати тај страх који сам осетила данас. Само да све ово што пре прође и ватра се угаси, каже Сања Гарић.
Председник Месне заједнице Стијена Пипери, Миро Луковић истиче да је причињена огромна материјална штета.
- Ноћас ће бити дуга и ноћ пуна страха иако видимо да ватрогасци чине све како би се пожар угасио. Изгорело је неколико кућа, хангари, штале, много тога је изгорело. Ситуација је јако тешка, једино добро је што нема повређених и настрадалих, нагласио је Луковић.
На терену у Пиперима су све расположиве екипе и на десетине ватрогасаца са преко 20 возила. У помоч колегама из Подгорице стигли су и спасиоци из других општина, али и Војска Црне Горе као и авио-хеликоптерска јединица, али и хеликоптер из Србије.
Влада Црне Горе пружиће сву неопходну помоћ грађанима који су претрпјели штету у пожарима, како би санирали посљедице и обновили оно што је изгубљено, саопштио је премијер Милојко Спајић.