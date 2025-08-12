(ФОТО, ВИДЕО) ВАТРЕНА СТИХИЈА ХАРА ЦРНОМ ГОРОМ; ПОЖАР У ЧАЊУ ПОНОВО БУКНУО Дим прекрио Петровац, пожари измичу контроли!
Апокалиптични снимци стижу из Црне Горе, где пожари бесне од јуче.
Иако је јутрос изгледало као да се ситуација у Чању и Буљарицама смирује, ватра се поново разбуктала јутрос, када је и забележен драматичан призор на плажи изнад Петровца.
Црна Гора је на удару катастрофалних пожара, који букте у већем делу земље.
Драматичан снимак са плаже у Црној Гори
Ситуација је јуче била најкритичнија у Чању, одакле је ватра и почела да се шири.
Ватрогасци су се целу ноћ неуморно борили са буктињом и чинило се као да ће ситуација у овом делу земље данас бити мирнија.
Међутим, ватра се поново разбуктала.
На друштвеним мрежама објављен је снимак са плаже у Петровцу, где се види како огромна количина дима прекрива небо.
На снимцима се види како се људи и даље купају, упркос диму који се шири.
Ватра потпуно ван контроле
У питању је дим који куља из правца Буљарица и Чања, а према доступним информацијама – ватра је потпуно ван контроле, а ветар отежава гашење пожара.
Више од стотину припадника Војске Црне Горе, опремљених специјализованим возилима и најсавременијом опремом, провело је читаву претходну ноћ у борби против ватрене стихије на подручју Пипера, где је пожар претио да прогута домаћинства и прошири се на шире подручје.
– Захваљујући удруженој акцији са другим надлежним службама, војници су током ноћи успели да локализују више ватрених линија, гасећи и велике пламенове и мања жаришта, како би спречили поновно распламсавање. Ове драматичне интервенције део су шире операције гашења пожара на више локација широм Црне Горе – од Доњих Кокота и других делова Подгорице, па све до Буљарице на приморју. Високе температуре и јак ветар додатно отежавају борбу, али војска и цивилне службе не напуштају терен - потврђено је за РИНУ у Министарству одбране Црне Горе.
Током јучерашњег дана ангажовано је око 170 припадника ВЦГ, пет специјализованих возила и два хеликоптера, који су у последњих месец дана избацили више од пола милиона литара воде у противпожарним летовима широм земље.
На терену је током ноћи био и начелник Генералштаба ВЦГ, бригадни генерал Миодраг Вуксановић, који је лично координисао акцију и пружио подршку својим јединицама.
Борба са ватром наставља се и данас, а из Војске поручују да неће стати док се ситуација у потпуности не стави под контролу.