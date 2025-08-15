ШЕСТ ДАН БЕСНЕ ПОЖАРИ ЦРНОМ ГОРОМ Најтеже у Пиперима, критично код Даниловграда ГАШЕЊЕ ОТЕЖАВА ЈАК ВЕТАР
Црна Гора се већ шест дана суочава са пожарима, а најкритичније је у Подгорици и околним подручјима, објавили су јутрос локални медији.
Пожари су протекле ноћи захватили више локација - најтеже је било у Пиперима, Близни, Горњој Радећи, Петровићима, као и на Дајбабској гори и у Стијени Пиперској, пренеле су Вијести.
Вршилац дужности командира подгоричке Службе заштите и спашавања Никола Бојановић изјавио је да су ватрогасци успели да одбране куће и објекте, али да се пожари и даље шире, посебно према Радовчу.
Критично је и у Диноши у Тузима, као и у Тополову код Даниловграда, где ватрогасци и даље штите викендице.
"Била је тешка ноћ, бранили смо куће и успели смо у томе. И даље је критично у Пиперима, Близни, Диноши. Данас ће тамо бити упућен још већи број екипа, а гасиће се из ваздуха. Хеликоптер из БиХ деловаће на подручју Тузи", казао је Бојановић за Портал РТЦГ.
У гашењу пожара учествују и међународне снаге - јуче је ангажовано седам летелица из Црне Горе, Италије, Мађарске, Србије и БиХ, док се данас очекује долазак хеликоптера из Чешке и Уједињених Арапских Емирата.
Помоћ пружају Војска Црне Горе, мештани и локална предузећа.
Током претходних дана ухапшено је неколико особа због сумње да су подметнуле пожаре.
Гашење отежава јак ветар.
У пожарима је до сада изгорело више кућа и објеката, а евакуација становништва још није била неопходна.
Јуче је сахрањен војник Дејан Божовић који је погинуо у превртању цистерне док је помагао у гашењу пожара у Кучима.
Његов колега Марко Иковић је тешко повређен, али је стабилно након операције.
Одговарајући на питање какво се стање очекује данас, Бојановић каже да би требало да буде боље.