ШЕСТИ ДАН БУКТЕ ПОЖАРИ У ЦРНОЈ ГОРИ! Најкритичније код Подгорице ВАТРОГАСЦИ из више земаља помажу!

15.08.2025. 16:37 16:42
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
da
Фото: Tanjug / Mediabiro

ПОДГОРИЦА: У Црној Гори шести дан букте пожари на више локација, а и даље је најкритичније на подручју Подгорице.

Пожари се и данас гасе са земље и из ваздуха, у Потоцима црногорским ватрогасцима помажу колеге из Аустрије и Швајцарске, ватра се приближава кућа, а на мештане је апеловано да стоку изведу из штала које су угрожене.

Пожар који је данас поново активиран у Дајбабама,  хеликоптер МУП-а Србије, који је у Црној Гори од понедељка, ставио га је под контролу.

da
Фото: Tanjug / Mediabiro

Из Швајцарске је у ЦГ пристигло 26 ватрогасаца са четири специјализована возила, саопштено је из МУП-а. А, стигао је и хеликоптер из Чешке.

У месту Токе у Кучима гори борова шума, и гашење је могуће једино из ваздуха. На том терену сада гаси један хеликоптер Војске Црне Горе.

Црна Гoра Подгорицa пожар
Извор:
Tanjug
Пише:
Дневник
Вести Регион
