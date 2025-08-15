ШЕСТИ ДАН БУКТЕ ПОЖАРИ У ЦРНОЈ ГОРИ! Најкритичније код Подгорице ВАТРОГАСЦИ из више земаља помажу!
ПОДГОРИЦА: У Црној Гори шести дан букте пожари на више локација, а и даље је најкритичније на подручју Подгорице.
Пожари се и данас гасе са земље и из ваздуха, у Потоцима црногорским ватрогасцима помажу колеге из Аустрије и Швајцарске, ватра се приближава кућа, а на мештане је апеловано да стоку изведу из штала које су угрожене.
Хеликоптер МУП-а Србије пожар у Дајбабама ставио је под контролу. Иначе, хеликоптер МУП-а Србије је у Црној Гори од понедељка
Пожар који је данас поново активиран у Дајбабама, хеликоптер МУП-а Србије, који је у Црној Гори од понедељка, ставио га је под контролу.
Из Швајцарске је у ЦГ пристигло 26 ватрогасаца са четири специјализована возила, саопштено је из МУП-а. А, стигао је и хеликоптер из Чешке.
У месту Токе у Кучима гори борова шума, и гашење је могуће једино из ваздуха. На том терену сада гаси један хеликоптер Војске Црне Горе.