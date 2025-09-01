clear sky
СРПСКЕ САНКЦИЈЕ ОСТАВИЛЕ ФИРМУ У БиХ БЕЗ ПОСЛА Нема барута, радници послати на принудни одмор

01.09.2025. 18:56 19:07
Дневник
klik.hr
stop
Фото: freepik

Привредно друштво Игман д.д. Коњиц је послало раднике на принудни годишњи одмор услед недостатка барута потребног за производњу, који набављају из Србије.

Како пише босанско-херцеговачки портал Klix Влада Србије је у јуну ове године донела одлуку о забрани извоза наоружања и војне опреме, услед чега је дошло до застоја и у испоруци барута, који је потребан фирми наменске индустрије из Коњица.

Због тога су радници Игмана упућени на коришћење преосталог годишњег одмора за 2025. годину, колективно, у периоду од 2. септембра до стварања услова за рад, односно испоруке барута.

Од кориштења одмора су изузети радници клима комора и чувари, радници унутрашње службе заштите, заштите на раду, противпожарне заштите и безбедности, наводи се у допису руководства фирме.

Иначе, Србија је обуставила извоз у јеку израелско-иранског сукоба и учесталих критика из Москве због извоза оружја у Украјину.

принудни одмор забрана извоза босна и херцеговина
klik.hr
Дневник
Вести Регион
