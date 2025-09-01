СРПСКЕ САНКЦИЈЕ ОСТАВИЛЕ ФИРМУ У БиХ БЕЗ ПОСЛА Нема барута, радници послати на принудни одмор
Привредно друштво Игман д.д. Коњиц је послало раднике на принудни годишњи одмор услед недостатка барута потребног за производњу, који набављају из Србије.
Како пише босанско-херцеговачки портал Klix Влада Србије је у јуну ове године донела одлуку о забрани извоза наоружања и војне опреме, услед чега је дошло до застоја и у испоруци барута, који је потребан фирми наменске индустрије из Коњица.
Због тога су радници Игмана упућени на коришћење преосталог годишњег одмора за 2025. годину, колективно, у периоду од 2. септембра до стварања услова за рад, односно испоруке барута.
Од кориштења одмора су изузети радници клима комора и чувари, радници унутрашње службе заштите, заштите на раду, противпожарне заштите и безбедности, наводи се у допису руководства фирме.
Иначе, Србија је обуставила извоз у јеку израелско-иранског сукоба и учесталих критика из Москве због извоза оружја у Украјину.