ДАНАС СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ СРБИЈЕ Посланици ће разматрати о овим тачкама дневног реда ГЛАСАЊЕ ПОЧИЊЕ У 10 ЧАСОВА

22.10.2025. 07:41 07:47
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
ск
Фото: Дневник

Посланици Скупштине Србије данас ће гласати о свим тачкама дневног реда Прве седнице Другог редовног заседања, међу којима су Предлог закона о посебним условима за евидентирање и упис права на непокретностима и Предлог закона о допунама Закона о извршењу и обезбеђењу.

Гласање ће почети у 10 часова.

Посланици су јуче завршили расправу о свим тачкама дневног реда, а расправљало се о Предлогу одлуке о избору чланова Савета Агенције за енергетику, Предлогу одлуке о разрешењу члана Управног одбора Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању, Предлогу одлуке о разрешењу члана Националног савета за високо образовање.

Посланици су разматрати и кадровска решења која се тичу чланства у скупштинским одборима.

Скупштина је у понедељак завршила расправу о предлозима закона од 9. до 39. тачке дневног реда, а који се односе на потврђивање међународних споразума и више финансијских уговора.

Посланици су прошлог четвртка завршили расправу о амандманима на првих осам предлога закона - на Предлог закона о информационој безбедности, Предлог закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи, Предлог закона о изменама и допунама Закона о државном премеру и катастру и на Предлог закона о допунама Закона о извршењу и обезбеђењу.

Завршена је и расправа о амандманима на Предлог закона о посебним условима за евидентирање и упис права на непокретности, као и Предлог закона о семену и садном материјалу пољопривредног и украсног биља.

Прва седница јесењег заседања почела је у уторак, 7. октобра, а на дневном реду је било 48 тачака.

На почетку седнице посланици су одлучили да се обједињена расправа води у три целине - о тачкама 1. до 8, о тачкама 9. до 39. и о тачкама 40. до 48. дневног реда.

скупштина србије заседање
