ЕВО ЗАШТО ЈЕ ТРАМП ОТКАЗАО СУСРЕТ СА ПУТИНОМ „Нисам хтео узалудан састанак“
Председник САД Доналд Трамп изјавио је у уторак да је желео да избегне "узалудан састанак" са председником Русије Владимиром Путином, па је одложио планове да се с руским лидером састане у скоријој будућности.
Прошле недеље Трамп је рекао да ће се двојица лидера ускоро састати у Будимпешти како би разговарали о начинима за окончање рата у Украјини.
Али, портпарол Беле куће изјавио је у уторак да нема планова за састанак председника Доналда Трампа са председником Русије Владимиром Путином у скорије време, што представља заокрет након што је Трамп прошле недеље наговестио да ће се ускоро састати са својим руским колегом у Будимпешти ради разговора о окончању рата у Украјини.
Трамп је прошле недеље рекао да планира састанак са Путином након разговора између високих америчких и руских званичника. Државни секретар Марко Рубио и руски министар спољних послова Сергеј Лавров тада су имали "продуктивни телефонски разговор", навео је званичник.
Није јасно да ли Трамп и Путин и даље разматрају могућност састанка у Будимпешти у неком каснијем термину. Трамп није био прецизан око датума састанка, али је наговестио да би се он могао одржати убрзо након разговора између високих званичника две земље.
Портпаролка Беле куће Каролин Левит рекла је после Трамповог разговора са Путином прошле недеље да се руски лидер обавезао да ће сести за сто с Трампом. Ипак, стручњаци за спољну политику изразили су забринутост да Трамп понавља познати образац када је реч о његовом приступу руској инвазији на Украјину.
Више пута током ове године, Трамп је био близу увођења додатних санкција Русији или слања моћне нове војне помоћи Украјини, само да би потом разговарао с Путином и поново пробудио наде у дипломатско решење - засад без конкретних резултата.
Пре него што је разговарао с Путином, Трамп је сугерисао да је спреман да Украјини пошаље ракете дугог домета. Међутим, од те одлуке је за сада одустао, након што је прошле недеље разговарао и с Путином и с председником Украјине Володимиром Зеленским.