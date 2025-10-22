МИНИСТАРКА МЕСАРОВИЋ У БАЊА ЛУЦИ НА БИЗНИС ФОРУМУ Посетила ову фабрику у Лакташима ОВО СУ ЊЕНЕ КЉУЧНЕ ПОРУКЕ

-Резултати када је у питању привредна активност и економија Српске, радују ме као и они које остварујемо у Србији. Захваљујем се свом домаћину Бојану Митровићу, министру привреде и предузетништва Републике Српске и PMP Drive systems, део велике италијанске корпорације која је решила да отвори своју фабрику пре две године у Лакташима и уложи у Републику Српску. Улагање тако велике компаније из области металне индустрије потврђује да верују у политику стабилности и мир и амбијент који овде влада. У питању је капитална инвестиција која је од великог значаја посебно имајући у виду да су 100 посто извозна компанија, што утиче на БДП Српске. За похвалу је чињеница јда је компанија донела одлуку да прошири своја улагања у Лакташима, која ће се бавити машинског обрадом овог полуготовог производа који се овде произведе. Оно што је мој циљ и што сам са менаџментом разговарала и позвала да улаже у Републику Србију, не умањујући инвестиције у Српској. Да што више успоставимо размену између Србије и Српске. Након ове посете нас очекује још једна посета фабрици, али оно што ће у целости обележити моју посету јесте велики бизнис Форум „Србија Српска“, где ће се састати преко 100 привредника и са једне и са друге стране, где ћемо разговарати са трговинским ланцима са територије Србије и Српске, да директно утичемо да се производи из Србије нађу на полицама Српске и обрнуто. Очекујем да ће италијанска компанија ускоро да посети Србију. Овако велика имена не долазе у земље где није стабилно окружење - навела је Месаровић.

Фото: Министарство привреде

Претходних 13 година како је на челу наше Србије, како је рекла Месаровић, Александар Вучић у сарадњи са Милорадом Додиком уложени су велики напори како би и трговинска размена између наших земаља, и привредни раст били гледани као једно.

-Односно, да се заједно радујемо успесима Србије и Српске. Са својим колегом коментаришем како није важно да ли ће инвестиција бити у Српској па се проширити на Србију или обрнуто, колико је важна колаборација и увезивање и повезивање привредника. То је и циљ ове посете. Ције да након јутрошње посете ввеликој фабрици из металне индустрије да поручимо колико је привредни амбијент у стабилан у Републици Српској. Колико и страни и домаћи инвеститори верују Српској и колико желе да инвестирају и реинвестирају. Пре сат времена смо боравили у фабрици којаје инвестирала преко 30 милиона евра и у наредном периоду ће инвестирати између 10 до 15 милиона у нову гринфилд инвестицију. Налазимо се у фабрици бренда који је у рангу највећих светских брендова када је у питању и технолошки процес производње и заштита животне средине али и квалитет- рекла је министарка.

Фото: Министарство привреде

-Оно што ме посебно обрадовало јесте да они имају и 4о запослених у Србији. Налазимо се у габрици где се производи и пиво и друга алкохолна пића , али са великим амбицијама корпорације која је преузела ову фабрику од приватног, домаћег капитала. У ову фабрику планирају да инвестирају додатна средства и да прошире свој производни асортиман са новим ппроизводима, а то су неки коктели и безалкохолна пића. Сигурна сам да ће отворити нова радна места. Оно што је нама циљ јесте да умрежимо толико тржишта да знамо у сваком моменту где је неко набавио конзерву, где је набавио стаклену флашу. Конзерве се производе и набављају из Србије. Даћу све од себе да се и стаклене флаше убудуће набављају у Србији. Јечам, мед, квасац, слад, свеоно што је сировина, циљ ми је да се увози из Србије или Српске. Неки производи се увозе из Аустрије или других земаља , али свакако је циљ да покушамо да са наше произвођаче афирмишемо и спојимо. Како би и економски обим и број запослених подигли на виши ниво. Постоји огроман потенцијал за сарадњу. Искористила сам прилику да разговарам о томе да ова фабрика буде део делегације која ће ићи у Шангај на највећи узовни сајам. Да помогнемо и овој фабрици јер ће то утицати и на БДП Српске, али и Србије - рекла је Месаровић.

Овај пословни форум у Бања Луци, како је рекла министарка, јако важан за Србију.З

-Оно што ћу истаћи јесте да не жели званично Сарајево само лоше Српској. Званично Сарајево жели лоше и Србији. И Подгорица и Загреб жели лоше Србији, желе да сруши Србију и Српску, економију да ослабе. У томе нису успели. Ево, конкретно у Србији у претходних 11 месеци нису и неће успети поред свих покушаја и поред огромног новца који је уложен у финансирање такозване обојене револуције, односно рушења Србије. Србија ће и ове године успети да изађе као једна од најбрже растућих економија, као земља која је међу првима када је у питању привлачење страних инвестиција. Прошле године, подсетићу, оборили смо рекорд и остварили лидерско место када је у питању привлачење. Имамо стопу незапослености на историјском минимуму. Сарадњу Српске и Србије наш председник промовише већ 13 година, заједно са Додиком и доскорашњим премијером и Владама, Вучевићем, апсолутно сви. Оно што нас везује јесте заједништво и тробојка. Нама је циљ да спојимо привреднике Српске и Србије. Радујемо се успесима заједничким. Желимо да произвођачи из Србије отворе погон у Српској и обрнуто. Желимо да српски производи из Србије нађу у трговинском ланцу у Српској и обрнуто. Зато смо отишли корак даље и на овај пословни форум позвали представнике трговинских ланаца и Србије и Српске како би директно са произвођачима из разних индустрија разменили контакте. Посетили смо две фабрике. Хоћемо да радимо на ланцу снабдевања. Кроз састанке након овог Форума то ћемо постићи надам се. Свакако имамо снажну и велику подршку обе Владе, привредних комора. Идемо на предстојећи сајам у Шангају, да промовишемо бањалучко пиво, производе из Српске - поручила је Месаровић.