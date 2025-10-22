НЕУРОХИРУРЗИ ИЗ 30 ЗЕМАЉА У НОВОМ САДУ Више од 500 стручњака из целог света О ИНОВАЦИЈАМА, ЕТИЦИ И ПРАВИМА ПАЦИЈЕНАТА
У организацији Удружења неурохирурга Србије од 23. до 26. октобра у Новом Саду биће одржан Годишњи састанак Удружења неурохирурга Србије, 11. по реду, са међународним учешћем - „Етичко-правни аспекти у неурохирургији у 21. веку – Изазови и могућности“.
Главне теме у оквиру научног програма укључују аутономију пацијената, информисани пристанак и поверљивост, телемедицину, вештачку интелигенцију и заштиту података, нове технологије, иновације и етичке изазове у клиничким испитивањима.
Очекује се присуство више од 500 учесника из земље, региона и света, од којих 100 предавача из 30 земаља, која представљају водећа европска и светска имена у области неурохирургије.
- Релевантне институције Републике Србије су препознале значај неурохируршке едукације и континуирано подржавају активности Удружења неурохирурга Србије. Сада већ традиционално, подршку организацији овог значајног јубилеја су дали председник Републике Србије, господин Александар Вучић, Министарство здравља Републике Србије, Министарство просвете Републике Србије, Министарство науке, технолошког развоја и иновација и све релевантне институције Републике Србије. Покрајинска влада Војводине посебно је препознала значај овог конгреса и подржала његову организацију, чиме је дала важан допринос унапређењу стручне сарадње и размени знања у области неурохирургије, наводе из Удружења неурохирурга Србије.
Домаћин овог састанка, који ће бити организован као заједнички састанак са ЕАНС Ethico-legal Committee, Удружењем неурохирурга Турске и Удружењем неурохирурга југоисточне Европе – СеЕНС, ће бити Килиника за неурохирургију Универзитетског клиничког центра Војводине.
Овај догађај ће допринети усвајању протокола лечења и унапређењу организационих, логистичких, стручно-научних, а пре свега етичко-правних аспеката у неурохирургији у Србији, што ће значајно побољшати квалитет живота наших пацијената, поручују из Удружења неурохирурга Србије.