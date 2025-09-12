СУПРУГА САОПШТИЛА ТУЖНУ ВЕСТ! Преминуо Роберт Валдец, истраживачки новинар и водитељ, месецима био у коми након операције
Хрватски истраживачки новинар и телевизијски водитељ Роберт Валдец (62) умро је у петак, неколико месеци након што је доживио тежак инфаркт и пао у кому, пише Дневник.хр.
Валдец је био хоспитализован у Специјалној болници за медицинску рехабилитацију у Крапинским Топлицама, где се налазио у тзв. "центру за кому", након што су га лекари реанимирали током хитне операцијхе срца. Његово здравствено стање било је отада изузетно тешко.
Његова супруга, руска новинарка Дарија Асламова, тада се путем друштвених мрежа обратила јавности и пријатељима с апелом за посете те подршку, наводећи како је Валдец био смештен у соби 208 и да су посети дозвољене свакодневно од 15 до 18 сати.
Каријера
Роберт Валдец започео је своју новинарску каријеру 1994. године у Вечерњем листу, пишући за градску рубрику. Касније се пребацио на унутарњу политику па преко познанстава дошао на Блиски исток где се истакнуо као ратни новинар.
Године 2001. прешао је у Јутарњи лист, где је преузео дужност уредника градске рубрике.
Широј јавности познат је и као аутор и водитељ емисије Истрага, која се приказивала на Новој ТВ од 2005. до 2009. године, и у којој се бавио истраживачким темама, криминалом и друштвеним девијацијама.