26.08.2025.
Нови Сад
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
ТЕШКА САОБРАЋАЈНА НЕСРЕЋА КОД ПОЖЕГЕ: Младић (21) погинуо на мотоциклу

26.08.2025. 21:16
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Телеграф
Фото: pixyabay.com

Вечерас се у Еминовцима код Пожеге у Хрватској догодила тешка саобраћајна несрећа у којој је погинуо 21-годишњи возач мотоцикла, објавила је полиција.

Како је пренео портал Index.hr, полиција је објавила да је несрећа пријављена у 19:21 сати у Вуковарској улици, где је мотоцикл слетео с пута. Возач је на мјесту преминуо.

Из Полицијске управе пожешко-славонске поручују да следи увиђај и утврђивање свих околности трагичне несреће.

саобраћајна несрећа
Извор:
Дневник/ Телеграф
Пише:
Дневник
Вести Регион
