ТЕШКА САОБРАЋАЈНА НЕСРЕЋА КОД ПОЖЕГЕ: Младић (21) погинуо на мотоциклу
26.08.2025. 21:16 21:16
Коментари (0)
Вечерас се у Еминовцима код Пожеге у Хрватској догодила тешка саобраћајна несрећа у којој је погинуо 21-годишњи возач мотоцикла, објавила је полиција.
Како је пренео портал Index.hr, полиција је објавила да је несрећа пријављена у 19:21 сати у Вуковарској улици, где је мотоцикл слетео с пута. Возач је на мјесту преминуо.
Из Полицијске управе пожешко-славонске поручују да следи увиђај и утврђивање свих околности трагичне несреће.