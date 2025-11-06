clear sky
ОНА ЈЕ НОЖЕМ НАСРНУЛА НА ПОЛИЦАЈЦА ЗБОГ ЋАЦИЛЕНДА! У Србију стигла пре месец дана, јутрос са ножем у руци ушетала у станицу

06.11.2025. 12:08 12:15
Пише:
Дневник
Извор:
Курир
М. А. (24) држављанка БиХ, хоспитализована је на ВМА након што је јутрос око 4 сата напала полицајца у ПС Савски венац.

Она је ушла у ПС Савски венац и расправљала се са полицијским службеником В. В, тражећи му да полиција "иде у Ћациленд", а потом је на њега насрнула ножем.

- Видевши да девојка има нож код себе, полицајац је затражио подршку, а када су дошли из дежурне, он је са палицом кренуо ка М. А. која је покушала да га убоде ножем. В.В. се измакао и изашао из станице - саопштило је Више јавно тужилаштво у Београду.

Међутим, како истичу, М. А. је кренула за њим са ножем у руци, након чега је полицијски службеник извадио службени пиштољ и након опомене и упозорења испалио више пројектила у ваздух и у под, од којих је један пројектил осумњичену погодио у ногу.

Полицијском службенику В.В. су у здравственој установи констатоване лаке телесне повреде и он је отпуштен из здравствене установе. М. А. су констатоване тешка телесна повреда у виду прострелне ране натколенице и она ће бити подвргнута оперативном захвату.

Њој ће бити одређено задржавање до 48 сати, због сумње да је извршила кривично дело тешко убиство у покушају.

М. А. била је активна на друштвеним мрежама и подржавала је блокадере.

Утврђено је да је она ушла у Републику Србију 29. септембра 2025. године и да нема пријављено боравиште.

Први резултати увиђаја указују да је полицијски службеник у свему поступао у складу са законом.

 

Курир

