ТРАГЕДИЈА У ИСТРИ, СТАБЛО УСМРТИЛО ДЕТЕ Дрво са повишеног терена се срушило на пут
17.08.2025. 11:07 11:16
Коментари (0)
ЦАЗИН: У Истри је погинуло дете недалеко од места Кршикла
Хрватски сајт 24 сата наводи да је пазинска полиција синоћ око 20 сати примила дојаву о трагичном догађају.
Према досад доступним информацијама, стабло је са повишеног терена пало на пут и повредило дете.
Наводи се да је дете услед задобијених повреда преминуло.
Полицијски службеници у координацији са надлежним жупанијским државним тужилаштвом спроводе криминалистичку истрагу и утврђују све околности догађаја.
(Курир.рс/24сата