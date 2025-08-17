moderate rain
ТРАГЕДИЈА У ИСТРИ, СТАБЛО УСМРТИЛО ДЕТЕ Дрво са повишеног терена се срушило на пут

17.08.2025. 11:07 11:16
Пише:
Дневник
Извор:
Kurir.rs/ 24 sata.hr
Коментари (0)
hitna pomoc Dnevnik
Фото: Dnevnik.rs

ЦАЗИН: У Истри је погинуло дете недалеко од места Кршикла

Хрватски сајт 24 сата наводи да је пазинска полиција синоћ око 20 сати примила дојаву о трагичном догађају.

Према досад доступним информацијама, стабло је са повишеног терена пало на пут и повредило дете.

Наводи се да је дете услед задобијених повреда преминуло.

Полицијски службеници у координацији са надлежним жупанијским државним тужилаштвом спроводе криминалистичку истрагу и утврђују све околности догађаја.

(Курир.рс/24сата

