ТРАГЕДИЈА НА ПУТУ ДО КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА Преминула беба стара једанаест месеци

10.09.2025. 07:33 07:40
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Фото: Дневник

Једанаестомесечна беба из Коњица преминула на путу према Универзитетској клиничкој болници Мостар.

Како преносе Независне, родитељи су најприје потражили помоћ у Дому здравља Коњиц одакле су упућени у коњичку Општу болницу.

Лекари су их потом упутили у СКБ Мостар, али нису имали санитетско возило па су се родитељи својим возилом упутили у Мостар. 

У међувремену, успели су да контактирају полицију која их је под ротацијама водила до Мостара одакле им је у помоћ кренуло возило Хитне помоћи мостарског Дома здравља Стари град из којег је потврђено да су превезли дете.

Мостарски тим довезао је дете у СКБ Мостар, али лекари нису могли да му помогну. 

''Можемо потврдити да је једанаестомесечни дечак из Коњица у недељу довезен на ЦУМ СКБ Мостар без знакова живота. Лекари су покушали да га реанимирају али нажалост, било је безуспешно'', навели су из СКБ Мостар. 

(Telegraf.rs)

