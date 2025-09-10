ТРАГЕДИЈА НА ПУТУ ДО КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА Преминула беба стара једанаест месеци
Једанаестомесечна беба из Коњица преминула на путу према Универзитетској клиничкој болници Мостар.
Како преносе Независне, родитељи су најприје потражили помоћ у Дому здравља Коњиц одакле су упућени у коњичку Општу болницу.
Лекари су их потом упутили у СКБ Мостар, али нису имали санитетско возило па су се родитељи својим возилом упутили у Мостар.
У међувремену, успели су да контактирају полицију која их је под ротацијама водила до Мостара одакле им је у помоћ кренуло возило Хитне помоћи мостарског Дома здравља Стари град из којег је потврђено да су превезли дете.
Мостарски тим довезао је дете у СКБ Мостар, али лекари нису могли да му помогну.
''Можемо потврдити да је једанаестомесечни дечак из Коњица у недељу довезен на ЦУМ СКБ Мостар без знакова живота. Лекари су покушали да га реанимирају али нажалост, било је безуспешно'', навели су из СКБ Мостар.