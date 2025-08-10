clear sky
У КРВАВОМ ОБРАЧУНУ УСРЕД ДАНА УБИЈЕНА ЈЕДНА ОСОБА „Голф“ изрешетан са 13 хитаца ГРАД ПОД ОПСАДОМ; Сумња се да ИМА ПОВРЕЂЕНИХ

10.08.2025. 14:32
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Једна особа убијена је у пуцњави која се данас догодила у Тетову.

Нападач је, према наводима, користио аутоматско оружје. 

У овом тренутку није познато ко је жртва, као ни да ли је нападач ухваћен.

Локални медији објавили су фотографију "голфа" који је изрешетан хицима. 

Како се може видети, возачево стакло је уништено, док је стакло на вратима иза возачевих изрештано са најмање 13 хитаца! 

Полиција је блокирала град, али се још није званично огласила о убиству.

Према незваничним информацијама, у пуцњави има и повређених. 

Ускоро опширније...

(telegraf.rs)

