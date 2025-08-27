УЖАС! ИСКОЧИЛЕ ИЗ ВОЗА ЈЕР СУ ПРОМАШИЛЕ СТАНИЦУ Две девојке у болници, једна у критичном стању!
Девојке од 20 и 21 године хитно су пребачене су у болницу у Пловдиву, након што су скочиле из путничког воза на линији Софија–Бургас код железничке станице "Клисура", потврдили су из јуче пресс-центра Одељења унутрашњих послова Пловдив.
Девојка стара 20 година задобила је тешке повреде и у критичном је стању, јавлај портал 24цхаса.бг.
Пријава инцидента стигла је на број хитних служби у уторак око 13:30 часова. Према првобитним информацијама, девојке су скочиле кроз прозор док је воз био у покрету, пише БНТ.
Како се наводи, оне су из воза у покрету искочиле јер су пропустиле станицу на којој су требале да сиђу.
Наводно, оне нису успеле на време да отворе врата вагона. Када им је то коначно пошло за руком одлучиле су да скоче, али воз је већ добијао на брзини.
Покренут предкривични поступак и обавештено је Окружно тужилаштво.
Због инцидента, саобраћај између станица "Клисура" и "Стрyама" био је привремено обустављен.
Како је изјавила Антонија Иванова из пресс-центра Универзитетске болнице за активно лечење "Свети Георги" у Пловдиву, стање 20-годишње девојке је изузетно лоше, јавља 24chasa.bg.
"У овом тренутку не могу да дам додатне информације. Друга девојка, која има 21 годину, смештена је у клинику у здравственој установи у стабилном стању", рекла је она.