ВАТРЕНА СТИХИЈА У ГРЧКОЈ Хиљаде ватрогасаца на терену, евакуисана насеља и туристи
АТИНА: Ватрогасне снаге широм Грчке наставиле су протекле ноћи борбу са пожарима који су избили на више локација широм земље, док су високе температуре, суша и олујни ветрови условили додатно погоршање ситуације, а на десетине грађана је евакуисано, од који су неки примљени на болничко лечење.
Према последњим подацима грчке Ватрогасне службе, од јутрос је у акцији гашења ангажовано укупно 4.850 ватрогасаца.
До сада су послата 34 хитна упозорења путем система 112, а евакуације су наложене на подручју Kефалоније, Закинтоса, Арте, Превезе, Вонице, Етолика, Солуна, Хиоса и Ахаје, преноси данас грчки "Kатимерини".
Полиција, војска и обалска стража успешно су евакуисали десетине грађана са угрожених подручја.
Најмање 46 особа је хоспитализовано, док су медицинске екипе са амбулантним возилима распоређене у погођеним областима како би пружиле хитну помоћ.
Највећи активни пожари регистровани су у Ахаји, на Закинтосу и на Хиосу, док су тешки услови забележени и у областима Превезе, Kефалоније, Вонице, Арте и Етолика.
Посебно тешка ситуација забележена је у Западној Ахаји, где су од уторка увече активна три велика пожара.
Општина Патра саопштила је да ће остати отворене локална средња и основна школа у јужном делу града за прихват грађана погођених пожарима, а такође, отворен је и општински прихватни центар за смештај евакуисаних становника.
На Закинтосу је велики пожар избио у шумском подручју Kилиомено, где су евакуисани сви туристички објекти у зони Агалас и Kери, а туристи су премештени у друге хотеле.
Евакуације су спроведене у више села, а најмање 62 особе евакуисане су чамцима.
Због великог броја пожара и сложених услова, у стању опште приправности налазе се све ватрогасне службе у земљи, болнице и јединице Цивилне заштите.
Грчка је путем Европског механизма за цивилну заштиту затражила помоћ у виду четири противпожарна авиона.
У ванредном обраћању медијима, портпарол Ватрогасне службе навео је да су у току и опсежне истраге које спроводи Дирекција за борбу против подметнутих пожара, у сарадњи са локалним јединицама полиције, нарочито у регионима Етолије, Акарнаније и Епира, где постоје озбиљне сумње на намерно изазивање пожара због великог броја симултаних избијања.