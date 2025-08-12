ВАТРЕНА СТИХИЈА ПУСТОШИ ЦРНУ ГОРУ Куће на удару, ветар распламсава пожаре СТИЖЕ ПОМОЋ ИЗ СРБИЈЕ И ХРВАТСКЕ
Пожари букте широм Црне Горе на више локација, а ватрогасци су се целу ноћ борили са ватреним стихијама.
Ватра је избила у Подгорици, Никшићу, Бијелом Пољу, Чању, Буљарици. У гашењу пожара јуче је помогао хеликоптер „Камов“, а данас у раним јутарњим часовима из Хрватске стиже канадер, након што је активиран Механизам цивилне заштите Европске уније.
Из Службе заштите и спасавања Подгорица за Телевизију Црне Горе рекли су да је најтеже у Дољанима и Какарицкој гори, где су угрожене куће и објекти. Командир Службе заштите главног града Никола Бојановић изјавио је за РТЦГ да за сада ниједан објекат није изгорео, али да ситуацију отежава ветар који непрестано дува.
Од јуче је у Подгорици отежано дисање због великих пожара који су прексиноћ и синоћ захватили град и околину. Мирис паљевине осећа се над целим подручјем. Ватрогасци су радили целу ноћ, али ветар знатно отежава гашење.
Синоћ је драматично било у Пиперима и Рогамима, где је ватра стигла до кућа, а неколико породица је евакуисано. Повређених није било, али је причињена велика материјална штета.
По пријави пожара, на терен су упућени сви расположиви капацитети, механизација и људство. Затекли су огромно подручје захваћено ватром, а реч је и о неприступачном терену.
Ватрогасцима су помагали и мештани, али из службе апелују да на неприступачним деловима не покушавају сами да гасе пожар, како не би ометали прилаз ватри, јер се само заједничким снагама овакве стихије могу победити.
Најкритичније тачке јуче су биле на локацијама Куфин Буљарица – Чањ, Ђурковићи у Пиперима изнад Рогама, у Кучима и Кокотима, док пожари букте и у Подгорици, Бару, Будви, Никшићу, Шавнику и Бијелом Пољу, саопштили су из Управе полиције.
Код Команског моста створио се густ црни дим, а горели су ливада и оближњи ауто-отпад.
Северни ветар додатно је ширио пожар. Мештани су сведочили да су експлодирале две плинске боце. Густ дим ветар носи изнад Доње Горице, а ризик од приласка ватри је велики.
Полиција је блокирала прилазе и преусмерава саобраћај.
На терену су ангажоване локалне службе заштите и спасавања, јединице из других општина, Авио-хеликоптерска јединица МУП-а, припадници Директората за заштиту и спасавање, вишенаменски роботски систем за гашење, као и Војска Црне Горе са својим ваздухопловима.
Због јаког ветра, високих температура и сложене ситуације, полиција наводи да капацитети Црне Горе нису довољни за потпуно савладавање пожара, па је јуче активиран Механизам цивилне заштите ЕУ. Из Центра за одговор у ванредним ситуацијама (ERCC) потврђен је долазак канадера из Хрватске.
На основу споразума са Републиком Србијом, затражена је и добијена помоћ у виду хеликоптера Камов Ка-32 носивости 5 тона, који делује у рејону Подгорице. Током дана затражена је помоћ и преко НАТО механизама EADRCC центра.
Грађани се позивају да сваку појаву пожара одмах пријаве на бројеве 112 или 123, а ако примете намерно подметање ватре или неодговорно понашање – на бројеве 112 или 122. Подсећамо да је строго забрањено паљење ватре и коришћење пиротехничких средстава, посебно у овим условима повећаног ризика од пожара.
Војска Црне Горе учествује у гашењу пожара и са копна и из ваздуха, користећи хеликоптерске капацитете, специјализована возила и десетине обучених припадника опремљених за гашење на неприступачном терену, саопштило је Министарство одбране.