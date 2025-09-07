ВАТРОГАСЦИ ЗАРОБЉЕНИ У ИСТОПЉЕНОМ ШЕЋЕРУ! Језив пожар у фабрици слаткиша код Кочана ВИШЕ ЉУДИ ЈЕ ПОВРЕЂЕНО
Према првим извештајима најмање четири ватрогасца су повређена док су покушавала да ставе ватру под контролу у великом пожару који је синоћ избио у фабрици слаткиша Макпрогрес у Виници код Кочана у Северној Македонији.
Ватрогасци из Штипа, Кочана и Светог Николе нашли су се у драматичној ситуацији након што су се заглавили у растопљеном шећеру из фабрике у Виници познатој по бренду "Винчини" (Vincinni), преноси портал прв.мк.
Незванично, неки од повређених су били ватрогасци који су покушавали да извуку своје колеге из пламена.
Градоначелник Винице је већ затражио додатну помоћ од суседних општина у гашењу пожара.
У операцији су укључене екипе из Кочана и Македонске Каменице, као и ватрогасци из Штипа.
На лицу места су и полиција и кола хитне помоћи.
Како наводи портал, ситуација је озбиљна и борба са пламеном је још у току.