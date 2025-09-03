light rain
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
ВЕЛИКА ПЉАЧКА КОЦКАРНИЦЕ Украдено 38.000 евра, пет особа ухапшено

03.09.2025. 16:28 16:39
Пише:
Дневник
Извор:
Ало.рс
рулет
Фото: Ilustracija pixabay

Из коцкарнице у насељу Букиње код Тузле украдено је 75.000 КМ (више од 38.000 евра), а ухапшено је пет особа, саопштено је из МУП Тузланског кантона.

Како је саопштено, полицији је јутрос у 7.10 пријављено да је око 7 часова уз претњу ватреним оружјем од стране две непознате особе, из објекта коцкарнице у насељу Букиње, град Тузла, према наводима особе која је пријавила, отуђен износ од око 75.000,00 КМ (више од 38.000 евра), након чега су непознати починиоци побегли са лица места.

- Одмах по пријави, на место догађаја упућени су полицијски службеници Управе полиције МУП ТК, којом приликом је патрола полиције ПС Запад потврдила наводе пријаве, док су истражиоци Одсека криминалистичке полиције Полицијске станице Запад и Сектора криминалистичке полиције Управе полиције МУП ТК, уз асистенцију Тима за брзе интервенције Јединице полиције за специјалну подршку Управе полиције МУП ТК подузели низ активности на проналаску починилаца пријављеног кривичног дела – саопштено је из МУП ТК, пише Српскаинфо.

пљачка коцкарница босна
Извор:
Ало.рс
Пише:
Дневник
Вести Регион
