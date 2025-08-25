ВЕЛИКИ УЛОВ ЦРНОГОРСКЕ ПОЛИЦИЈЕ Заплењена марихуану вредна преко пет милиона евра
В.д. директора управе полиције Црне Горе Лазар Шћепановић саопштио је да је у акцији црногорске полиције заплењена марихуана вредна преко пет милиона евра и додао да су ухапшене две осумњичене особе.
Он је рекао да је откривањем највеће плантаже марихуане у Црној Гори у акцији Трново управа полиције задала снажан ударац криминалним структурама и потврдио да је у питању највећа заплена ове дроге у вредности од преко пет милиона евра, преноси РТЦГ.
Шћепановић је рекао да је заплена извршена на локалитету у делу Црмнице, на неприступачном терену који су изабрале особе које су учествовале у овим криминалним активностима.
"Засађено је 13.100 комада садница, у питању је одабир погодног земљишта, систем за наводњавање и допремање воде и систем за напајање електричном енергијом", рекао је Шћепановић.
Две особе, једна из Бара, а друга из Зете, ухапшене су и осумњичене за недозвољену производњу, дистрибуцију и кријумчарење опојних дрога.