(ВИДЕО) ДРОН СНИМИО ПОДМЕТАЊЕ ПОЖАРА У АЛБАНИЈИ Албански премијер објавио снимак на друштвеним мрежама
Албански премијер Еди Рама објавио је на Фејсбуку видео снимљен дроном албанског ратног ваздухопловства који приказује тренутак намерног подметања пожара. Поручио је да намерно подметање пожара представља издају. Видео је снимио дрон Бајрактар.
"Намерно паљење пожара није само злочин, него и издаја наше земље и будућности наше деце. Ево видеа намерног подметања пожара које су данас снимили дронови ратног ваздухопловства. Државна полиција је на терену како би привела правди сваког ко се игра с пламеном на заједничком поседу.
У међувремену, у овом тешком времену глобалног загревања и пожара који погађају све медитеранске земље, мораћемо у Kазненом закону изједначити подметање пожара с убиством", написао је Рама.
Десетак пожара још увек активно
У Албанији су стотине ватрогасаца и војника угасиле већину од готово 40 пожара који су избили у посљедња 24 сата, према подацима министарства обране, али више од десетак их је још увијек активно. Од почетка јула, готово 34.000 хектара спаљено је широм земље, према Европском информационом систему за шумске пожаре (ЕФФИС).
Полиција тврди да су многи пожари подметнути, а последњих недеља ухапшено је више од 20 људи.
Пожари и даље горе у јужном обалном подручју Финика, око 160 километара од главног града. Евакуисано је десетак људи, а неколико кућа је изгорело, према локалним медијима. Око 800 албанских војника распоређено је, заједно с војним авионима и хеликоптерима из околних земаља, у борби против шумских пожара.