(ВИДЕО) На обали Мораче хеликоптер из Србије Камов дочекан тробојком
ПОДГОРИЦА: Друштвеним мрежама кружи видео запис на којем један мештанин српском тробојком дочекује хеликоптер из Србије, који је из реке Мораче узимао воду да би наставио гашење пожара у околини Подгорице.
Ситуација са пожарима у Црној Гори је од јуче је катастрофална, а прва им је у помоћ притекла Србија слањем хеликоптера типа Камов, купљеног од Русије.
Подгорички медији сазнају да у Црну Гору данас стиже и помоћ из Хрватске у виду једно "Канадера".
Иначе, халикоптер Ка-32 припада породици хеликоптера насталих развојем совјетског палубног вишенаменског морнаричког хеликоптера Ка-27, конкретно спасилачке верзије Ка-27ПС.
Превасходно је намењен за гашење пожара, али може да носи и тешке терете.
Камов или како се још популарно назива "водени топ" може да добаци до 40 метара, а избацује 63 литара воде у секунди.
Осим за гашење пожара, Ка32 може се користити и за пренос тешког терета. Може да превезе до 13 људи, да се креће максималном бризином од 260 километара на час и да оствари долет од 650 километара.