(ВИДЕО) На обали Мораче хеликоптер из Србије Камов дочекан тробојком

12.08.2025. 14:16 14:20
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Фото: Screenshot/ Instagram/ srbiju upoznaj

ПОДГОРИЦА: Друштвеним мрежама кружи видео запис на којем један мештанин српском тробојком дочекује хеликоптер из Србије, који је из реке Мораче узимао воду да би наставио гашење пожара у околини Подгорице.

Ситуација са пожарима у Црној Гори је од јуче је катастрофална, а прва им је у помоћ притекла Србија слањем хеликоптера типа Камов, купљеног од Русије.

Подгорички медији сазнају да у Црну Гору данас стиже и помоћ из Хрватске у виду једно "Канадера".

Иначе, халикоптер Ка-32 припада породици хеликоптера насталих развојем совјетског палубног вишенаменског морнаричког хеликоптера Ка-27, конкретно спасилачке верзије Ка-27ПС.

Превасходно је намењен за гашење пожара, али може да носи и тешке терете.

Камов или како се још популарно назива "водени топ" може да добаци до 40 метара, а избацује 63 литара воде у секунди.

Осим за гашење пожара, Ка32 може се користити и за пренос тешког терета. Може да превезе до 13 људи, да се креће максималном бризином од 260 километара на час и да оствари долет од 650 километара.

 

црна гора пожар
Извор:
Дневник/ Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Регион
