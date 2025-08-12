(ВИДЕО) НОВИ ПОЖАР У ЦРНОЈ ГОРИ! Гори у Бару код аутобуске и железничке станице, створио се облак густог црног дима!
Данас поподне избио је пожар у насељу Поље у Бару у Црној Гори близу железничке и аутобуске станице, јавља портал "Приморски".
Пожар је захватио камионске приколице и гуме.
Формирао се велики и густ облак црног дима. Узрок пожара засад није познат.
Општина Бар је упутила апел грађанима и туристима да се одговорно понашају и не пале и не користу ватру или било какве запаљиве материје и предмете на јавним површинама, парковима, шумама, плажама и другим јавним местима, али ни на приватним поседима. У Бару је већ активно неколико пожара, а јављају се и нова жаришта.
"Услед неповољних метеоролошких услова, огромних температура, јаког сунца и ветра, ситуација је још тежа, па апелујемо на све у Бару да олакшају посао нашим херојима и не доводе својим неодговорним понашањем у опасност људе и околину која је већ значајно страдала, срећом без губитака имовине и живота", саопштила је Општина Бар.
Да подсетимо, страшни пожари избили су широм Црне Горе у понедељак 11. августа. Страдао је припадник војске Црне Горе током акције гашења пожара.