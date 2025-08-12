clear sky
34°C
12.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1713
usd
100.7752
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) НОВИ ПОЖАР У ЦРНОЈ ГОРИ! Гори у Бару код аутобуске и железничке станице, створио се облак густог црног дима!

12.08.2025. 18:43 18:52
Пише:
Дневник
Извор:
мондо.рс
Коментари (0)
c
Фото: youtube prinstcrin/ Euronews Serbia, ilustracija

Данас поподне избио је пожар у насељу Поље у Бару у Црној Гори близу железничке и аутобуске станице, јавља портал "Приморски".

Пожар је захватио камионске приколице и гуме.

Формирао се велики и густ облак црног дима. Узрок пожара засад није познат.

Општина Бар је упутила апел грађанима и туристима да се одговорно понашају и не пале и не користу ватру или било какве запаљиве материје и предмете на јавним површинама, парковима, шумама, плажама и другим јавним местима, али ни на приватним поседима. У Бару је већ активно неколико пожара, а јављају се и нова жаришта.

"Услед неповољних метеоролошких услова, огромних температура, јаког сунца и ветра, ситуација је још тежа, па апелујемо на све у Бару да олакшају посао нашим херојима и не доводе својим неодговорним понашањем у опасност људе и околину која је већ значајно страдала, срећом без губитака имовине и живота", саопштила је Општина Бар.

Да подсетимо, страшни пожари избили су широм Црне Горе у понедељак 11. августа. Страдао је припадник војске Црне Горе током акције гашења пожара.

 

црна гора пожар бар
Извор:
мондо.рс
Пише:
Дневник
Вести Регион
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај