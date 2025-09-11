(ВИДЕО) ОРКАНСКИ ВЕТАР ЛОМИО И ЧУПАО ДРВЕЋЕ Закрчени путеви, разбијени аутомобили, УГРОЖЕНО И ВОДОСНАБДЕВАЊЕ ГРАДА

Синоћно невреме је у овом граду изазвало значајну материјалну штету. На улицама Мостара јутрос су забележени призори ишчупаних стабала, поломљених аутомобила и закрчених путева.

Kомуналне службе су на терену, али чини се да недостаје довољно радне снаге за санацију настале штете. Пут према СKБ Мостар такође је отежан због препрека на путу, пише портал Бљесак.

Оркански ветар, праћен снажном кишом, изненада је захватио град, а његова сила била је довољно јака да изазове озбиљне последице.

