(ВИДЕО) ОРКАНСКИ ВЕТАР ЛОМИО И ЧУПАО ДРВЕЋЕ Закрчени путеви, разбијени аутомобили, УГРОЖЕНО И ВОДОСНАБДЕВАЊЕ ГРАДА
МОСТАР: Снажно невреме погодило је Мостар, где је оркански ветар чупао стабла из корена, а угрожен је и градски водовод, па се препоручује прокувавање воде пре употребе.
Синоћно невреме је у овом граду изазвало значајну материјалну штету. На улицама Мостара јутрос су забележени призори ишчупаних стабала, поломљених аутомобила и закрчених путева.
Kомуналне службе су на терену, али чини се да недостаје довољно радне снаге за санацију настале штете. Пут према СKБ Мостар такође је отежан због препрека на путу, пише портал Бљесак.
Оркански ветар, праћен снажном кишом, изненада је захватио град, а његова сила била је довољно јака да изазове озбиљне последице.
Најтеже је погођено насеље Бијели бријег, где су удари ветра ишчупали стабла из корена, док су бројне поломљене гране завршиле на паркираним аутомобилима.
Водовод Мостар препоручује прокувавање воде пре употребе.
Из Јавног предузећа (ЈП) Водовод Мостар обавештавају потрошаче да је услед обилних падавина дошло до замућења на водозахвату изворишта реке Радобоље, па препоручују проковавање воде.
Према досадашњим анализама, вода је микробиолошки исправна, али због повећане мутноће и промене боје препоручује се прокувавање, наводи се у саопштењу.