(ВИДЕО) ПОЖАР ЗАХВАТИО ДВЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ Изгорело шест станова

27.08.2025. 10:18 10:33
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
a
Фото: Screenshot Instagram / Infobijeljina

Велики пожар избио је јуче у стамбеној згради у Власеници.

Према информацијама са терена, становници су на време евакуисани и у пожару није било повређених. 

Пожар је избио јуче у 9 часова на последњем спрату и захватио је кровну конструкцију зграде у улици Вука Караџића.

Касније се проширио и на кров суседног улаза. У пожару је потпуно изгорело шест станова, док су и друге стамбене јединице претрпеле материјалну штету услед пожара, саопштила је Полицијска управа Зворник. 

С обзиром да Власеница нема ватрогасну јединицу, на лице места су послати ватрогасци из Милића, Хан Пијеска и Зворника који се боре да угасе пожар.

Полицијски службеници су изашли на лице места са припадницима неколико територијалних ватрогасних јединица који су око 15 часова локализовали пожар. 

О свему наведеном је обавештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево, Подручна канцеларија Власеница, који је наложио да се предузму све мере и радње у складу са законом.

(k1info.rs)

Вести Регион
