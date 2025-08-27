(ВИДЕО) ПОЖАР ЗАХВАТИО ДВЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ Изгорело шест станова
Велики пожар избио је јуче у стамбеној згради у Власеници.
Према информацијама са терена, становници су на време евакуисани и у пожару није било повређених.
Пожар је избио јуче у 9 часова на последњем спрату и захватио је кровну конструкцију зграде у улици Вука Караџића.
Касније се проширио и на кров суседног улаза. У пожару је потпуно изгорело шест станова, док су и друге стамбене јединице претрпеле материјалну штету услед пожара, саопштила је Полицијска управа Зворник.
С обзиром да Власеница нема ватрогасну јединицу, на лице места су послати ватрогасци из Милића, Хан Пијеска и Зворника који се боре да угасе пожар.
Полицијски службеници су изашли на лице места са припадницима неколико територијалних ватрогасних јединица који су око 15 часова локализовали пожар.
О свему наведеном је обавештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево, Подручна канцеларија Власеница, који је наложио да се предузму све мере и радње у складу са законом.