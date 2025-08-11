(ВИДЕО) ВАТРЕНА СТИХИЈА БЕСНИ ИЗНАД ЧАЊА Пламен прети да прогута домове ВАТРОГАСЦИ НА ИВИЦИ СНАГЕ
Изнад Чања у Црној Гори јутрос се распламсао огроман пожар, а како се сумња, ватрена стихија проширила се од запаљеног аутомобила на магистрали. Ватрогасне сирене се чују у целом насељу.
Пожар који је, након запаљења аутомобила на магистрали, прексиноћ избио у Буљарици, проширио се на неприступачне терене и стигао до Чања, преноси Бар инфо.
- Ватра прети да угрози стамбене објекте, па ватрогасне екипе улажу максималне напоре да одбране насеља овог дела барске општине - саопштио је са терена Ацо Вулевић, начелник барске Службе заштите и спашавања.
Ватрогасци гасе пожар на магистрали
Како се може видети на снимку, ватрогасне службе Црне Горе активно гасе ватрену стихију која је дошло до магистрале код Чања.
Ватра је према незваничним информацијама кренула у недељу, а током ноћи се распламсала.