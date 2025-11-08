overcast clouds
ВЛАДА ХРВАТСКЕ ПОДИЖЕ УЗБУНУ ЗБОГ СРБА! Уводе се ПОСЕБНЕ МЕРЕ као ОДГОВОР НА ИНЦИДЕНТЕ на Даним српске културе

08.11.2025. 08:06 08:19
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Zagreb
Фото: TANJUG/ FOTO HINA/ LANA SLIVAR DOMINIĆ

ЗАГРЕБ: Влада Хрватске уводи посебне мере због инцидената који су се догодили на Данима српске културе у Сплиту и Загребу, саопштили су данас извори из владе.

Kако је незванично за Индекс потврдио извор из хрватске владе, договорено је да полиција и надлежна тела превентивно осигуравају догађаје представника српске мањине, како би се унапред осујетиле могуће провокације и спречили евентуални инциденти или нереди.

Из хрватске владе су истакли да је полиција током протекле ноћи у Прерадовићевој улици у центру Загреба реаговала одмах, и да је стигла на лице места у врло кратком року, након што се испред Српског културног центра у том граду, у којем је било у току отварање изложбе, окупила група од 50 до 100 маскираних мушкараца.

Према истом извору, појачана присутност полиције повезана је са договором између владе и представника српске националне мањине, након инцидента у Сплиту.

У Загребу се протекле ноћи испред Српског културног центра окупила група млађих мушкараца извикујући усташке покличе, за које се предпоставља да су навијачи Динама, Бед блу бојси, у знак протеста због отварања изложбе поводом одржавања Дана српске културе.

Након што су отпевали "О Хрватска, о Хрватска, независна држава" и "Зови, само зови, сви ће соколови за те живот дати", група млађих мушкараца отишла је с места догађаја, а полиција је, док су се мушкарци разилазили, неке од њих зауставила и легитимисала, а неке су легитимисали у околним улицама.

На сплитској риви се данас од 11 сати одржава протест Торциде, навијача Хајдука, због хапшења маскираних мушкараца који су у понедељак увече упали на Дане српске културе у Сплиту и прекинули их. ​

Свих девет мушкараца које је сплитска полиција привела добило је једномесечни притвор.

