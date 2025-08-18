ЗАПЛЕНЕ КОЛА НА ЦРНОГОРСКИМ ПРЕЛАЗИМА Од Француза заплењен скупоцени „ауди“, а од Српкиње „фијат“ украден у Француској
ПОДГОРИЦА: Од почетка године гранична полиција широм Црне Горе запленила је чак 82 возила – међу њима 48 са међународних Интерполових потерница и шест са националних
На граничном прелазу Лука Бар полиција је запленила луксузни аутомобил Ауди којим је управљао 39-годишњи држављанин Француске. Када су службеници проверили возило, открили су да је за њим расписана међународна потерница Интерпола из Француске. Аутомобил је одмах одузет и предат на даљу надлежност полицији у Бару.
- Истог дана на Дебелом Брду заплењен је и Фиат Абартх 500 који је возила држављанка Србије (36). Провером је утврђено да је возило украдено још 2021. године у Лиону - потврђено је за РИНУ у Управи полиције Црне Горе.
РИНА