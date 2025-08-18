clear sky
24°C
18.08.2025.
Нови Сад
eur
117.175
usd
100.4673
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЗАПЛЕНЕ КОЛА НА ЦРНОГОРСКИМ ПРЕЛАЗИМА Од Француза заплењен скупоцени „ауди“, а од Српкиње „фијат“ украден у Француској

18.08.2025. 14:23 14:34
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
Коментари (0)
заплена
Фото: Рина, илустрација

 ПОДГОРИЦА: Од почетка године гранична полиција широм Црне Горе запленила је чак 82 возила – међу њима 48 са међународних Интерполових потерница и шест са националних

На граничном прелазу Лука Бар полиција је запленила луксузни аутомобил Ауди којим је управљао 39-годишњи држављанин Француске. Када су службеници проверили возило, открили су да је за њим расписана међународна потерница Интерпола из Француске. Аутомобил је одмах одузет и предат на даљу надлежност полицији у Бару.

- Истог дана на Дебелом Брду заплењен је и Фиат Абартх 500 који је возила држављанка Србије (36). Провером је утврђено да је возило украдено још 2021. године у Лиону - потврђено је за РИНУ у Управи полиције Црне Горе.

Од почетка године гранична полиција широм Црне Горе запленила је чак 82 возила – међу њима 48 са међународних Интерполових потерница и шест са националних.

РИНА

гранични прелази Црна Гора заплене
Извор:
РИНА
Пише:
Дневник
Вести Регион
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НЕСВАКИДАШЊА ЗАПЛЕНА ЦАРИНИКА Дубинском контролом аутобусом откривено 95 килограма фреона (гаса за расхладне уређаје) без одговарајуће дозволе министарства за заштиту животне средине
царина

НЕСВАКИДАШЊА ЗАПЛЕНА ЦАРИНИКА Дубинском контролом аутобусом откривено 95 килограма фреона (гаса за расхладне уређаје) без одговарајуће дозволе министарства за заштиту животне средине

01.08.2025. 14:04 14:22
Волим
0
Коментар
0
Сачувај