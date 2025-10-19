ИСПЛИВАО СНИМАК УЖАСА У ДЕРВЕНТИ Ухапшени држављани Србије, Хрватске, Црне Горе и БиХ У КРВАВОЈ АРЕНИ ПРОНАЂЕНИ ПСИ МУЧЕНИ ДО СМРТИ (ВИДЕО)
Полицајци Министарства унутрашњих послова Републике Српске ухапсили су у Дервенти 14 особа у оквиру акције „Самбо“, усмерене на спречавање злостављања животиња и организовања борби паса. Сада је објављен и снимак са места догађаја.
Како је раније саопштено из МУП-а Републике Српске, приликом претреса једне локације на подручју Дервенте затечене су 84 особе, држављани Србије, Хрватске, Црне Горе и Босне и Херцеговине.
„Полицијски службеници су саслушали 70 особа у својству сведока, док је 14 лица лишено слободе. Против њих ће бити поднет извештај о почињеним кривичним делима злостављање и мучење животиња, недозвољена производња и промет наркотичких средстава и омогућавање уживања опојних дрога“, наведено је у саопштењу МУП-а РС.
У току су претреси возила и увиђај на месту борилишта.
„На лицу места пронађени су лешеви убијених паса, више повређених животиња, одузет је новац и одређена количина наркотика, као и други предмети који се могу довести у везу са наведеним кривичним делима. Све мере и радње спроводе се под надзором Окружног јавног тужилаштва у Добоју“, саопштено је из полиције.
Акцију су реализовали припадници Управе криминалистичке полиције МУП-а Републике Српске у сарадњи са полицијским управама Добој и Бањалука и припадницима Жандармерије.
На снимку се може видети како особе које су затечене на лицу места леже на поду док поред њих стоје полицајци. Такође, објављене су и фотографије исцрпљених и угинулих животиња.
Klix.ba