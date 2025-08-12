ЗАТРЕСЛО СЕ ТЛО У БОСНИ Земљотрес се осетио и у Хрватској СТАНОВНИЦИ БУДНИ ДОЧЕКАЛИ ЗОРУ

Земљотрес се догодио рано ујутру у 3:28 часова, а епицентар је забележен 12 километара од Ливна у Босни и Херцеговини, на дубини од 15 километара.



Слабије подрхтавање тла осетило се и у суседној Хрватској, посебно у подручју Сиња.

Грађани су на веб страници ЕМСЦ-а описали своја искуства:

„Звук и шкрипа ормарића“, „Лагано тресење“, „Пробудило ме је“, „Звук тутњаве и треска у Сињу“, „Мислио сам да камион пролази поред куће када се затресло“, „Пробудило ме је, накратко, али јаче“, „Бука, тресење, пробудило ме је“, „Тресло се неколико секунди и звук тутњаве“, „Пробудило нас је из сна, кратко и непријатно тутњање, ормарићи су се тресли“, коментари су које су остављали.

#Earthquake (#zemljotres, #potres) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M3.3 || 12 km W of #Livno (Bosnia & Herzegovina) || 5 min ago (local time 03:28:20). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/tdh3jC6Gjb

— EMSC (@LastQuake) August 12, 2025