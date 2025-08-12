clear sky
ЗАТРЕСЛО СЕ ТЛО У БОСНИ Земљотрес се осетио и у Хрватској СТАНОВНИЦИ БУДНИ ДОЧЕКАЛИ ЗОРУ

12.08.2025. 07:24 07:31
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Земљотрес рано јутрос погодио је Ливно и околину, а био је јачине 2,5 степена Рихтерове скале, потврдио је Евро-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).

Земљотрес се догодио рано ујутру у 3:28 часова, а епицентар је забележен 12 километара од Ливна у Босни и Херцеговини, на дубини од 15 километара.

Слабије подрхтавање тла осетило се и у суседној Хрватској, посебно у подручју Сиња. 

Грађани су на веб страници ЕМСЦ-а описали своја искуства: 

„Звук и шкрипа ормарића“, „Лагано тресење“, „Пробудило ме је“, „Звук тутњаве и треска у Сињу“, „Мислио сам да камион пролази поред куће када се затресло“, „Пробудило ме је, накратко, али јаче“, „Бука, тресење, пробудило ме је“, „Тресло се неколико секунди и звук тутњаве“, „Пробудило нас је из сна, кратко и непријатно тутњање, ормарићи су се тресли“, коментари су које су остављали. 

Тренутно нема информација о могућој материјалној штети.

(k1info.rs)

Извор:
k1info.rs
Пише:
Дневник
Вести Регион
