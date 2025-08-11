”РУСИЈА НЕЋЕ ОКОНЧАТИ РАТ ЗБОГ ТЕРИТОРИЈАЛНИХ УСТУПА" Зеленски позива на јачи глобални притисак на Русију
KИЈЕВ: Територијални уступци неће убедити Русију да оконча рат у Украјини, а пошто Москва пролонгира рат, заслужује снажнији глобални притисак, изјавио је данас украјински председник Володимир Зеленски.
''Русија одбија да заустави убијања, и зато не сме добити никакве награде нити користи. То није морална, већ разумна позиција. Уступци (територија) неће убедити убицу, већ ће то учинити само снажна заштита'', написао је Зеленски на свом налогу на мрежи Икс.
Он је оценио да је ''мир кроз снагу'' једини мир који се може постићи са Русјиом, додајући да се на томе ради даноноћно.
Навео је да украјинске снаге држе позиције на фронту и да чине све што је потребно да се ''непријатељ уништи или протера''.
''У последњих недељу дана Руси су извели више од 1.400 ваздушних напада на Украјину, наставили су и са ракетним нападима. Бранимо животе наших људи и оснажујемо ПВО одбрану. Тако изгледа ратна ситуација. А дипломатија мора са тим адекватно да кореспондира'', написао је Зеленски.
Амерички председник Доналд Трамп претходно је најавио да ће се са руским председником Владимиром Путином састати 15. августа на Аљасци како би разговарали о окончању рата у Украјини.
Он је додао да је отворен за могућност да то буде трилатерални састанак на коме би учествовао и Зеленски.
Блумберг је пренео да званичници САД и Русије раде на постизању договора који би зауставио рат у Украјини, а којим би била потврђена руска контрола над територијама које је Москва заузела од почетка инвазије.