broken clouds
23°C
19.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1775
usd
100.0747
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

АЈКУЛА ТЕШКО ПОВРЕДИЛА ТУРИСТУ Нападнут је чим је заронио

19.08.2025. 10:01 10:36
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
а
Фото: Pixabay.com

Амерички туриста је задобио тешке повреде пошто га је напала ајкула, саопштиле су локалне власти.

Инцидент се догодио на Бахамима, у недељу око 13 часова, а на мети морског предатора нашао је 63-годишњи мушкарац.

Туриста је превезен у локалну клинику, где му је пружена прва помоћ, а потом је хеликоптером транспортован у САД на даљу лекарску негу. 

У овом тренутку, нису познати детаљи о његовим повредама.

Ајкула напала у дубини

Након инцидента, локална полиција је издала саопштење, преноси The Сун. 

“Полиција на острву Абако је реаговала након напада ајкуле, 17. августа. Прелиминарни извештаји сугеришу да је 63-годишњи амерички држављанин ронио у том тренутку, а да је задобио тешке повреде”.

Шта каже статистика?

Иако ајкуле насељавају локалне воде, напади на људе су релативно ретки. 

Према подацима организације Интернатионал Схарк Attack Филе, током последњих 400 година потврђено је само 34 напада на Бахамима. 

(Telegraf.rs)

ајкула ајкула напала
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај