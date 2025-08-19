АЈКУЛА ТЕШКО ПОВРЕДИЛА ТУРИСТУ Нападнут је чим је заронио
Амерички туриста је задобио тешке повреде пошто га је напала ајкула, саопштиле су локалне власти.
Инцидент се догодио на Бахамима, у недељу око 13 часова, а на мети морског предатора нашао је 63-годишњи мушкарац.
Туриста је превезен у локалну клинику, где му је пружена прва помоћ, а потом је хеликоптером транспортован у САД на даљу лекарску негу.
У овом тренутку, нису познати детаљи о његовим повредама.
Ајкула напала у дубини
Након инцидента, локална полиција је издала саопштење, преноси The Сун.
“Полиција на острву Абако је реаговала након напада ајкуле, 17. августа. Прелиминарни извештаји сугеришу да је 63-годишњи амерички држављанин ронио у том тренутку, а да је задобио тешке повреде”.
Шта каже статистика?
Иако ајкуле насељавају локалне воде, напади на људе су релативно ретки.
Према подацима организације Интернатионал Схарк Attack Филе, током последњих 400 година потврђено је само 34 напада на Бахамима.